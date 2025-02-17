Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, прибудет в Анкару для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайип Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудят укрепление стратегического партнерства между государствами. Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в соцсети X.

«Будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства Турции и Украины, а также обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами. В ходе визита также состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах», — анонсировал Алтун.

По его словам, встреча Зеленского и Эрдогана пройдет в президентском дворце в Анкаре.

В этот же день в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдут переговоры высокопоставленных делегаций Москвы и Вашингтона. От США на встречу отправятся госсекретарь Марко Рубио (он уже находится на месте), а также, по данным Reuters, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. От России в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, сообщил днем 17 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, по данным источника «Интерфакса», в переговорах с представителями делегации США примет участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. О его возможном участии в этой встрече ранее также писал Bloomberg.

На следующий день, 19 февраля, Эр-Рияд посетит Владимир Зеленский, сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство AFP. В офисе украинского главы настаивают, что он летит в Саудовскую Аравию независимо от планов России и США.

Президент Украины уже заявил журналистам, что Киев не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там.

«Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — приводит его словам «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, в ходе своего визита в Эр-Рияд он намерен поднять вопрос снижения цен на нефть.

Кроме того, украинский лидер отметил, что в предстоящих переговорах есть двусторонний трек «и они имеют на это право». Он пообещал уточнить их результаты у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.