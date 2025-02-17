Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 18 февраля встретится в Саудовской Аравии с представителями делегации США. Они обсудят вопросы укрепления двустороннего экономического сотрудничества. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в Эр-Рияде.

«Кирилл Дмитриев встретится во вторник с представителями делегации США для обсуждения вопросов укрепления экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Встреча пройдет в Эр-Рияде», — рассказал собеседник агентства.

По информации газеты «Коммерсантъ», на переговорах со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолца, а также спецпосланника президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Bloomberg со ссылкой на источники 15 февраля сообщал, что встреча российского и американского президентов может состояться в Эр-Рияде уже в ближайшие недели. По данным агентства, члены переговорных команд должны прибыть в Эр-Рияд на будущей неделе.

Также Bloomberg писал, что в состав переговорной группы от России помимо Дмитриева могут войти помощник президента Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что стороны рассматривают Эр-Рияд как возможное место проведения встречи российской и американской делегаций.

Власти Саудовской Аравии также приветствовали предложение о проведении саммита между российским и американским президентами в своей столице. В МИД страны отметили, что «высоко оценивают» телефонный разговор между Путиным и Трампом, состоявшийся 12 февраля.