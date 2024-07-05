В городе Дзержинск Нижегородской области умер мужчина, который был госпитализирован с признаками ботулизма после отравления готовой едой. Об этом 5 июля пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Мужчине было 24 года.

Речь идет о пациенте, который был госпитализирован в больницу с признаками ботулизма 17 июня. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Мужчина умер спустя 11 дней, 28 июня, говорится в сообщении.

В нижегородском Минздраве уточнили, что смерть наступила «по ряду причин, среди которых ботулизм, но эта инфекция не являлась первопричиной». В ведомстве не уточнили, что могло стать первопричиной смерти.

Телеграм-канал Ni Mash пишет, что за несколько дней до смерти мужчина почувствовал себя плохо после употребления в пищу салата с консервированной фасолью. Причиной смерти пациента стал не ботулизм, а хроническое заболевание, говорится в публикации. О какой болезни идет речь, не уточняется.

Первый случай смерти от ботулизма после отравления готовой едой был зафиксирован 24 июня. В тот день умер 21-летний житель Костромы. В региональном Минздраве рассказывали, что мужчина заразился ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород, где он был с 12 по 15 июня. Там костромич съел готовый салат лобио, после чего почувствовал себя плохо. Он вызвал скорую помощь только 16 июня, после возвращения в Кострому.

Заразившегося ботулизмом костромича госпитализировали в областную больницу и сразу ввели антитоксическую сыворотку. Пострадавший находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

«Причиной этому [смерти] в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью», — заявили в пресс-службе костромской администрации.

Вспышка ботулизма была зафиксирована в России в середине июня. Массовые случаи отравления готовой едой произошло в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. По данным телеграм-канал «112», на начало июля известно о 410 пострадавших по всей стране, из них 54 остаются в больницах.

Источником заражения Роспотребнадзор назвал салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке, основными изготовителями которого были компании «Локалкитчен» (юрлицо «Кухни на районе») и «Савон-К». Процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм, что привело к накоплению ботулотоксина в готовой продукции, пояснили в ведомстве.

После случаев заражения ботулизмом в результате проверок было изъято более 250 тонн сырья и пищевой продукции. 28 июня суд по требованию Роспотребнадзора приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).

По факту массового заражения ботулизмом обвинения предъявлены гендиректору «Кухни на районе» Антону Лозину, руководителю компании «Савон-К» Владимиру Шину, главе отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и повару «Савон-К» Кариму Норматову. Последнего заключили под стражу, всех остальных отправили под домашний арест.