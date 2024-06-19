Пищевым ботулизмом можно заразиться не только после употребления консервированной продукции, но и от вяленой, соленой и копченой рыбы, рассказал «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Евгений Шаповалов.

По его словам, нарушения в технологии приготовления или обработки продукта питания могут привести к попаданию в еду бактерии Clostridium botulinum, которая является возбудителем ботулизма. Сама бактерия при этом выделят токсичное вещество — ботулотоксин.

«Ботулизмом можно заразиться и от вяленой, соленой или копченой рыбы — если в процессе приготовления продукт не подвергали правильной обработке. В этом случае обезопасить себя поможет отказ от покупки рыбы с рук и правильное хранение — в холодильнике, при температуре не выше трех градусов», — отметил Шаповалов.

Он также рассказал, что ботулотоксин активируется из-за дефицита кислорода в продукте, например, в герметичных банках при приготовлении заготовок, консервации.

«Именно поэтому наиболее распространенным источником заражения становятся консервированные продукты, в том числе — соленые и маринованные овощи, мясные, рыбные или овощные консервы, компоты и варенье», — добавил инфекционист.

Шаповалов порекомендовал тем, кто занимается домашней консервацией, всегда тщательно стерилизовать банки и другие емкости.

При покупке консервированной продукции в магазине врач посоветовал обращать внимание на целостность упаковки и отказаться от продукта в поврежденной или помятой банке. Также нельзя употреблять в пищу содержимое во вздутой упаковке, добавил инфекционист.

Вспышка ботулизма в России

В Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Татарстане с признаками ботулизма госпитализировали более 160 человек, часть из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Следственный комитет России выяснил, что все заразившиеся употребили в пищу салат с фасолью, изготовленный компанией «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе). Роспотребнадзор сообщал, что некоторые пострадавшие отправились после употребления в пищу салата с тунцом, фасолью и яблоком от компании «Гастропорт», сотрудничающей с сетью магазинов «Вкусвилл».

В ходе исследования продукта Роспотребнадзор пришел к выводу, что причиной массового заражения ботулизмом стала консервированная фасоль компании «Савон-К», приготовленная в антисанитарных условиях. В результате проверок надзорный орган изъял из оборота более 172 тонн опасной продукции.

СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК). На производствах и складах компаний, блюда которых привели к отравлениям, прошли обыски. Там были обнаружены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

18 июня в Москве задержали троих человек по делу о массовом отравлении, в том числе гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина и руководителя «Савон-К» Владимира Шина. Им, а также главе отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой предъявлены обвинения в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

19 июня по делу о массовом отравлении задержали повара компании «Савон-К». Им оказался гражданин Таджикистана Карим Норматов. Ему предъявлено аналогичное обвинение по ст. 238 УК.