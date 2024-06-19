В Москве задержали повара компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданина Таджикистана Карим Норматов, сообщила 19 июня пресс-служба Следственного комитета (СК). Он стал четвертым фигурантом дела об отравлении более 150 человек готовой едой, у которых диагностировали ботулизм.

Норматову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, Норматов по указанию «фактического руководителя» компании „Савон-К“ Владимира Шина готовил и расфасовывал фасоль с нарушением требований безопасности. Это делалось для того, чтобы минимизировать затраты на приготовление еды, говорится в сообщении СК.

Пациенты с симптомами ботулизма начали поступать в больницы в разных регионах России с 14 июня. В Москве за медицинской помощью обратились более 120 человек: 55 из них в тяжелом состоянии, 30 в реанимации, сообщила 17 июня заммэра столицы Анастасия Ракова. Число госпитализированных с предварительным диагнозом «ботулизм» в Подмосковье составило 20 человек, в Казани — 14, в том числе две женщины на ИВЛ. В Нижегородской области 12 человек находятся в реанимации.

По данным СК, госпитализированные употребили в пищу салат с фасолью, изготовленный компанией «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе). Пострадавшие ели салат «Лобио» от «Кухни на районе» либо салат с тунцом, фасолью и яблоком от компании «Гастропорт», сообщал Роспотребнадзор.

После случаев массового отравления были изъяты более 172 т консервированной фасоли от «Савон-К», а оборот этой продукции прекратили. Сервис «Кухня на районе» приостановил работу.

СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК). На производствах и складах компаний, блюда которых привели к отравлениям, прошли обыски. Там были обнаружены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Помимо Норматова, по делу об отравлениях задержаны еще три человека — гендиректор сервиса доставки «Кухня на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Всем троим предъявили обвинения в сбыте опасной продукции.

Шину также вменили организацию незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК). Как утверждает следствия, нескольким работникам компаний — гражданам Узбекистана — незаконно оформляли регистрацию.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте всех четырех фигурантов, сообщил СК.