Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия несет ответственность за крушение рейса MH17 малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек. Associated Press (AP) отмечает, что ЕСПЧ впервые назвал Москву ответственной за эту трагедию.

В другом решении ЕСПЧ заявил, что Россия нарушила международное право после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. AP подчеркивает, что подобное решение также было принято впервые.

Москва считает постановления ЕСПЧ ничтожными и не собирается их выполнять, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «[Россия] не собирается выполнять. Считаем их ничтожными», — подчеркнул он.

ТАСС напоминает, что 9 июля ЕСПЧ должен вынести решение по четырем искам, поданным Нидерландами и Украиной. Истцы требуют дать негативную оценку действиям России на Украине после февраля 2022 года, а также признать Москву стороной конфликта в Киеве после 2014-го. Один из исков связан с крушением малайзийского «Боинга».

Авиакатастрофа в Донбассе

Малайзийский Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек. Совместная следственная группа (JIT, ССГ) установила, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». В постановлении ЕСПЧ отмечается, что Россия якобы не приняла мер «для существенного снижения или устранения опасности, которую представляет «Бук» для гражданских лиц, путешествующих на <…> самолетах над восточной Украиной».

В мае 2018 года международная группа следователей заявила, что этот комплекс приехал на восток Украины из военной части под Курском. Летом 2014 года «Бук» якобы вернули обратно в Россию, добавляли специалисты. Однако в российском Минобороны эту информацию отрицали. По словам представителей военного ведомства, ни один зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу России и Украины, а следователи руководствуются «фейками, которые подготовили украинские спецслужбы».

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах вынес приговор четверым обвиняемым по делу о крушении «Боинга» в Донецкой области в 2014 году. Россиян Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергей Дубинского и украинца Леонида Харченко признали виновным в преднамеренном уничтожении самолета и умышленном убийстве. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Четвертый фигурант дела, гражданин России Олег Пулатов, был полностью оправдан.

В феврале 2023 года ССГ заявила, что больше не сможет никому предъявить обвинения, но знает о признаках причастности президента России Владимира Путина об отправке ЗКР «Бук» в ДНР. На пресс-конференции в Гааге представитель группы предоставил запись, которую следователи называют разговором между Путиным и Игорем Плотницким, занимавшим на тот момент должность руководителя ЛНР.

Диалог якобы состоялся в ноябре 2017 года. Специалисты считают, что запись свидетельствует о глубокой вовлеченности российского главы в события на востоке Украины. В ходе беседы человек, которого идентифицируют как Путина, интересуется у собеседника оценкой военной обстановки. Тот отвечает, что ситуация находится «на достаточно хорошем уровне». Затем обсуждаются социально-экономические вопросы и инициатива Виктора Медведчука по обмену пленными. В финале разговора стороны обсуждают возможность личной встречи.

Россия неоднократно заявляла, что не причастна к крушению Boeing в Донбассе. В Кремле также выражали сожаление, что российская сторона не была допущена к расследованию авиакатастрофы, и ставили под сомнение его объективность.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов счел решение ЕСПЧ по делу о малайзийском Boeing неубедительным. «Я эту тему в свое время достаточно хорошо изучал не только в России. Я и в Малайзию ездил, и на европейских площадках мы все это рассматривали. То, что это именно сейчас всплыло, говорит о том, что им вновь нужны какие-то антироссийские дровишки в их фейковые шоу», — сказал сенатор в разговоре с «Лентой.ру».