Служба внешней разведки (СВР) Украины призвала граждан страны воздержаться от поездок в Беларусь, поскольку там они якобы могут столкнуться с угрозой «безопасности и жизни». Соответствующее заявление опубликовано на сайте разведслужбы.

Сейчас украинцы могут попасть на территорию Беларуси через страны, граничащие с республикой. По утверждению украинской СВР, по прибытии граждане Украины могут подвергнуться «фильтрационным мероприятиям». В сообщении указывается, что в число таких «мероприятий» входит сбо личных данных, а также опрос о целях приезда и политических взглядах. Для более детального анализа у прибывших в Беларусь украинцев могут изымать телефоны, отмечает служба.

«На этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы», — утверждает украинская СВР.

Также представители службы считают, что в Беларуси украинцы «подвергаются придирчивому вниманию со стороны специальных служб и полиции». «Помните, что принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент», — говорится в заявлении СВР Украины.

10 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская ПВО уничтожила над территорией республики несколько воздушных целей, летевших из Украины. Часть из них, по словам президента, залетела на территорию России, где их сбили системы ПВО. Министр обороны республики Виктор Хренин уточнил, что это были беспилотники.

На фоне инцидента с дронами в Беларуси перевели в повышенную готовность силы ВВС и войск ПВО. Кроме того, Лукашенко поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях (расположены на юго-востоке Белоруссии вблизи границы с Сумской областью Украины и Брянской областью России). Хренин сообщил, что в эти районы будут переброшены силы специальных операций, сухопутные и ракетные войска, реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

Лукашенко заявил, что «любые провокации» Киева не останутся без ответа. Белорусский МИД сообщил, что Минск поднимает вопрос о целесообразности «дальнейшего присутствия» в республике временного поверенного в делах Украины Ольги Тимуш в случае, если украинское диппредставительство «не сможет влиять на предотвращение таких провокаций».

13 августа Минск направил обращение председателю Совета Безопасности ООН, в котором заявил о «необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона».

Украинская сторона, в свою очередь, расценила отправку белорусских войск к границе как попытку помочь Москве. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко выразил мнение, что решение Минска призвано отвлечь ВСУ на это направление.