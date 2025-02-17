Вероятность того, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на День Победы, существует. Такое мнение политолог Малек Дудаков высказал в программе «Что это было» на RTVI.

«На мой взгляд, вероятность такого имеется. Это, конечно, не стопроцентный сценарий, но вероятность есть», — сказал Дудаков.

По его словам, Трамп планировал приехать в Москву еще на предыдущий юбилей Победы в 2020 году, но тогда его команда сказала, что это слишком рискованно. «Во-первых, пандемия уже началась. Во-вторых, у Трампа были перевыборы, президентская гонка. Было опасение того, что демократы это задействуют против Трампа, будут его уличать в том, что он якобы русский агент», — пояснил Дудаков.

Сейчас же ситуация иная, позиции Трампа внутри США «гораздо крепче», исключать его визит в Россию не стоит, считает политолог.

«Это было бы очень красиво, потому что, во-первых, это бы полностью уже сломало весь западный нарратив о том, что “мы не должны напрямую общаться с Россией, должны как-то Россию изолировать” и так далее», — заявил Дудаков.

По его мнению, визит Трампа показал бы всем «европейским ястребам», «что можно вполне нормально приезжать в Россию и обо всем договариваться».

Дудаков добавил, что подтвержден приезд председателя КНР Си Цзиньпина 9 мая в Москву.

«И поэтому, почему бы, например, не задействовать эту площадку для того, чтобы провести ту самую «новую Ялту», о которой часто у нас говорят — между российским президентом, китайским лидером и Дональдом Трампом? Россия, Китай, США. И можно уже обсудить не только вопросы, связанные с Украиной, а вопросы в целом международной стратегической безопасности», — заявил Дудаков.

Политолог отметил, что это был бы «самый идеальный вариант», к которому стоит стремиться, но «всё еще может сорваться».

13 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что 9 мая — день, который символизирует победу над фашизмом. По его словам, президент России будет рад приветствовать в Москве лидеров зарубежных стран, в том числе и Трампа, если они «решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня».

Два звонка

12 февраля Трамп написал в социальных сетях, что позвонил Путину и обсудил с ним конфликт на Украине и другие темы. Американский президент заверил, что разговор был «продолжительным и очень продуктивным» и они с Путиным выразили готовность к началу переговорного процесса по урегулированию конфликта.

«Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга», — заявил Трамп.

Песков рассказал, что разговор длился полтора часа и Путин пригласил Трампа посетить в Москву. Песков также сообщил, что в ходе разговора президент США высказался за скорейшую остановку боевых действий, а российский лидер заявил о необходимости устранения первопричин конфликта.

После разговора с Путиным Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США отметил, что этот разговор также «прошел очень хорошо».

13 февраля Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников из США, России и Украины.

Вечером 16 февраля «Коммерсантъ» написал, что переговоры по Украине с участием российской и американкой делегаций должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. По данным издания, США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.