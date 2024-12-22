Бывший колумбийский военнослужащий рассказал El Pais, что приехал воевать на стороне Украины против России, но сбежал через полгода, потому что над ним издевались и заплатили меньше обещанного. По его словам, с ним ушли еще 40 иностранцев.

В материале, посвященном тому, что Колумбия стала «крупнейшим экспортером наемников в мире», приводятся слова 31-летнего отставного военного колумбийской армии Ейсона Санчеса. Его главной мотивацией «были деньги», отмечается в статье.

El Pais пишет, что из-за надежды хорошо заработать многие колумбийцы едут воевать на Украину или в африканский Судан, менее решительные устраиваются охранниками в ОАЭ или Мексику. Общее у них одно: это бывшие военные, у которых слишком маленькая пенсия, и они больше ничего не умеют, кроме как сражаться.

Перед отъездом на Украину Санчес предупредил свою семью, что может погибнуть. По словам его соотечественников, которые публиковали ролики в TikTok, иностранцы, воюющие на стороне ВСУ, получают около 19 млн песо (около $4300) в месяц.

На Украине колумбиец, по его словам, «продержался недолго» — дезертировал через полгода, потому что «фактическая оплата была намного ниже обещанных $4300» и он «чувствовал себя обманутым». Сколько именно ему заплатили, не уточняется.

Санчес также пожаловался на плохое обращение со стороны командования.

«На рассвете нас вывели отжиматься в наказание за однополчан, говорящих с местными по-испански. Это было запрещено. Я сказал им, что мы волонтеры, а не заложники», — вспоминает он.

Вместе с ним, по его словам, ушли 40 иностранцев, тоже приехавших воевать на стороне ВСУ.

Теперь, добавил колумбиец, он рассматривает несколько предложений, например, поездку в Мексику для работы с картелями или «проект» в Африке, «который сейчас вызывает много шума».

Эксперт по нацбезопасности консалтинговой фирмы Control Risks Лаура Лизаразо заявила El Pais, что иностранные армии и частные охранные компании чаще всего ищут именно бывших военных из Колумбии, чья армия около 60 лет подряд сражается с повстанцами и поэтому является одной из самых крупных и боеспособных в мире.

Газета уточняет, что с 2000 года о присутствии колумбийских наемников сообщалось в десятках стран, включая Россию, Йемен, Ливию, Сомали и Афганистан. По оценке МИД Колумбии, во время боевых действий на Украине погибло не менее 300 уроженцев республики.

Основатель организации «Ветераны Колумбии» Альфонсо Манзур заявил El Pais, что колумбийцы все чаще участвуют в боевых действиях в горячих точках мира, потому что на родине им не на что жить.

«Правительство не приняло адекватных мер по адаптации бывших солдат к гражданской жизни. Многие из них были бедняками, которые нашли средства к существованию на войне, и если их не переучить, они продолжат работать в этой отрасли», — сказал он.

Как в Колумбии относятся к украинскому конфликту

Власти Колумбии еще в мае 2022 года объявили, что направят на Украину военных инженеров для обучения местных саперов разминированию. В январе 2023 года колумбийский МИД сообщил о гибели двух граждан страны в зоне боевых действий. При этом президент Колумбии Густаво Петро отказался поставлять Украине оружие и высказывался за мирное урегулирование конфликта.

Глава МИД республики Луис Хильберто Мурильо заявил в интервью «Известиям», что власти Колумбии выступают против того, чтобы «колумбийские наемники были в любой точке мира», поэтому сейчас обсуждается запрет «такого рода практики». Дипломат утверждал, что Богота будет решать с Москвой вопрос о возвращении своих граждан, которые были осуждены в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Двое колумбийцев, возвращавшихся на родину с Украины, в августе 2024 года были задержаны властями Венесуэлы в аэропорту и переданы России. На тот момент Лефортовский райсуд Москвы уже выдал ордер на их арест.

Бывший посол России в странах Латинской Америки Ян Бурляй отмечал в беседе с RTVI, что большинство латиноамериканских стран воздерживаются от высказывания позиций по поводу российско-украинского конфликта, а Колумбия при этом отправила саперов разминировать поля на Украине, и «значительное число» колумбийцев «участвуют в качестве волонтеров» на стороне ВСУ.

«Колумбия на протяжении десятилетий была полем гражданской войны, которая, слава богу, завершилась определенным перемирием, и страна вступила в период мирного развития. Но военные остались без работы и ищут себя в качестве наемников в любых конфликтах. Поэтому не стоит удивляться тому, что в рядах ВСУ можно встретить колумбийских наемников», — пояснил экс-дипломат.

Бурляй также предположил, что колумбийские власти с их левыми взглядами могут испытывать «определенное неприязненное отношение» к России еще со времен распада Советского Союза.

С 1960-х годов в Колумбии шла война между правительственными войсками и вооруженными группировками, самой известной из которых являются «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). В 2016 году стороны подписали мирное соглашение. По данным колумбийских властей, жертвами конфликта стали 450 тыс. человек.

Админ телеграм-канала TrackANaziMerc, созданного для отслеживания воюющих на Украине иностранных наемников, пояснял RTVI, что колумбийцы едут в зону конфликта из-за тяжелой обстановки у себя на родине.

«Долгая гражданская война, большое количество бывших и действующих комбатантов, не очень высокий уровень жизни при котором $3-3,5 тысячи в месяц — существенные деньги, многие годы неограниченной американской пропаганды, многие из них совершенно искренне любят США и ненавидят их врагов», — рассказал он.

По словам админа TrackANaziMerc, колумбийцы в основном устремились на Украину к концу 2022 года, тогда как в первые месяцы после начала российской военной операции их там было «существенно меньше». При этом, напомнил собеседник RTVI, власти Колумбии осуждают участие своих граждан в боях за ВСУ, опасаясь, что по возвращении на родину они могут применить свои навыки против правительства.

Бывший боец Иностранного легиона Украины, гражданин США с позывным Maverick рассказал RTVI, что среди воюющих за ВСУ иностранцев больше всего колумбийцев, а среди них самих больше всего отставных военных.

«В целом многие колумбийские парни были дисциплинированные профессионалы, но в последнее время у меня возникло подозрение, что некоторые из них — просто члены картеля, которые приехали налаживать связи», — поделился источник.