В Сергиевом Посаде мужчина зарезал свою девушку и ранил соседку. Об этом сообщает Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области. По данным прокуратуры, после случившегося нападавшего нашли мертвым под окнами дома.

Инцидент произошел днем 27 января в жилом комплексе на улице 1-ой Ударной армии. По версии следствия, мужчина в ходе конфликта несколько раз ударил свою 33-летнюю сожительницу ножом, а также ранил соседку, которая выбежала на помощь.

В итоге девушка злоумышленника скончалась на месте от полученных ран, а пострадавшую соседку госпитализировали. Самого нападавшего, как утверждает городская прокуратура, нашли мертвым под окнами ЖК. Помимо этого, выяснилось, что в момент ссоры в квартире находился семилетний сын убитой. Ребенок не получил телесных повреждений, сейчас им занимается ответственная служба.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство еще одной (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль. СК опубликовал видео с места происшествия.

«112» со ссылкой на источник пишет, что 27-летний мужчина в ходе ссоры нанес своей сожительнице не менее 40 ударов кухонным ножом, в результате чего девушка скончалась. Нападавший тем временем выбежал на лестничную клетку, где повстречал соседку и ранил ее. После этого его нашли мертвым под окнами здания.

Shot, в свою очередь, сообщает, что погибшие были супругами, а сам инцидент произошел в ЖК «Виктория Парк» около 14:00. По данным «Московского Комсомольца», нападавший — уроженец Армении, а его сожительница родилась в Ярославской области. Она, как уточняет издание, сначала работала в военном госпитале, а затем в одном из медучреждений в своем регионе. Пострадавшая трудится учительницей начальных классов, отмечает «112».

Очевидица происшествия рассказала «Газете.Ru», что раньше в этой квартире «были тишина и покой». Собеседница издания уточнила, что после того, как в домовом чате написали: «Помогите, убивают соседку», она поднялась наверх и увидела «труп женщины в крови», рядом с которым находился нож. К тому моменту пострадавшую соседку, которая, видимо, «выскочила на помощь», уже увезли на скорой.