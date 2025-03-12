Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью трем американским болгарам — Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Они обсудили конфликт на Украине, отношения Москвы со странами НАТО и взаимодействие с Китаем. Текст разговора публикует российский МИД.

Об Украине и Минских соглашениях

Лавров утверждает, что Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы соблюдались условия Минских соглашений. В этом контексте глава российского МИДа обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона, который утверждал, что договоренности не хотел выполнять глава России Владимир Путин.

«Но тогда в Минске мы провели 17 часов беспрерывных переговоров. Минские соглашения были подписаны. После того как их подписали, они были поддержаны Советом Безопасности ООН», — напоминает Лавров.

Российский министр напомнил, что в апреле 2022 года Макрон вновь упрекнул Путина, сказав, что тот «пытался что-то навязать [президенту Украины Владимиру Зеленскому]».

«Это очередная ложь Эмманюэля Макрона. Потому что документ, который был парафирован нами и украинцами, был подготовлен украинской стороной. Мы приняли его. Он был достаточно прямолинейным: никакого НАТО, никаких военных баз, никаких военных учений. Вместо НАТО гарантии предоставляются пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН плюс Германия и Турция», — рассказывает Лавров.

Он добавил, что список гарантов был открыт для всех, кто хотел присоединиться. Они не распространялись на Крым и часть Донбасса, «которая в то время контролировалась Россией». В результате украинцы парафировали эти принципы — на их основании был разработан договор.

Однако европейские лидеры рекомендовали украинцам не подписывать документ и «продолжать бороться», утверждает Лавров.

«Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — заключил российский министр.

Лавров подчеркнул, что начало военной операции на Украине было «вынужденным шагом», поскольку «все остальные попытки, альтернативы по направлению сложившейся ситуации в положительное русло потерпели крах».

О роли Европы в конфликте на Украине

По утверждению Лаврова, Европа и Великобритания хотят продолжения конфликта на Украине. Это, как он считает, подтверждается тем, что они приняли Зеленского в Лондоне после его «скандала [с Дональдом Трампом] в Вашингтоне».

«Они хотят поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть администрацию Дональда Трампа к агрессивным действиям против России. Мы относимся к этому по-философски. Мы знаем, что делаем», — заверил министр.

Он поделился, что больше всего Москву «поражает эта их [Европы] одержимость миротворцами». Лавров убежден, что это не поможет в завершении конфликта.

Среди прочего, глава МИД России обвинил Запад в ведении войны против России «через украинцев путем прямого участия их военных».

«Если расширение НАТО признается, по крайней мере Дональдом Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой», — подчеркнул Лавров.

О диалоге с США

Национальные интересы США и России никогда будут идентичными, убежден Лавров. При это министр указал, что позиция Трампа заключается в том, что, «какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну, а если есть совпадающие интересы, надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное».

В отношении идеи Трампа провести встречу трех стран — США, России и Китая — по ядерному оружию Москва открыта для любого формата, основанного на уважении.

«Дональд Трамп и его администрация неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении подобного рода дискуссий. Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что это именно та область, за которую мы несем особую ответственность в свете того, что через год истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», — напомнил Лавров.

Об отношениях с Китаем

Лавров заявил, что у России еще никогда не было таких «хороших и доверительных отношений с Китаем на долгосрочную перспективу, чтобы они пользовались поддержкой народов обеих стран».

«Американцы знают, что мы никогда не нарушим наши юридические, но также и политические обязательства, связывающие нас с Китаем», — сказал он.

Глава МИД России подчеркнул, что проблемы во взаимоотношениях Москвы и Китая связаны, в первую очередь, с санкциями.