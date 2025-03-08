Со стороны Франции было много лжи, в том числе в отношении исполнения Минских соглашений и гарантий, данных экс-президенту Украины Виктору Януковичу, заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Лжи было много стороны Франции. Мы помним заявления [бывшего президента Франции Франсуа] Олланда, который говорил, что к минским договоренностям никто серьезно не относился», — сказал Песков.

Он также напомнил, что в 2014 году европейские чиновники подписали документ, гарантирующий политическое будущее на тот момент законному президенту Украины Виктору Януковичу. Среди подписавших бумагу был и Лоран Фабиус, занимавший пост министра иностранных дел Франции.

«После этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь самая настоящая», — убежден Песков.

21 февраля 2014 года Янукович и лидеры оппозиции подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине при посредничестве министров иностранных дел Германии, Польши и Франции, а также при участии спецпредставителя России Владимира Лукина. Соглашение предполагало: возвращение к Конституции 2004 года с ограничением полномочий президента, досрочные президентские выборы до декабря 2014 года, формирование правительства национального доверия и амнистию участникам протестов. Однако уже на следующий день Янукович фактически утратил власть и покинул Киев. Верховная Рада объявила его самоустраненным и назначила досрочные выборы на 25 мая 2014 года.

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором назвал Россию угрозой стране и Европе и заявил о начале дискуссии по поводу использования ядерного оружия Франции для защиты ЕС.

Макрон высказался против «слишком хрупкого прекращения огня» на Украине, добавив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом», а также исключил капитуляцию Киева.

После этого президент России Владимир Путин отметил, что в мире еще есть люди, которые «хотят вернуться ко временам Наполеона», но они «забывают, чем это закончилось». По его словам, «враги» России всегда недооценивали русский характер и «представителей общероссийской культуры».

«До сих пор кому-то неймется. Все еще есть люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона. <…> На самом деле все ошибки наших врагов, <…> начинались <…> с недооценки характера русского человека и вообще представителей общероссийской культуры», — сказал Путин.

Макрон увидел в этом «исторические заблуждения» и заявил: «Единственная имперская держава, которую я вижу сегодня в Европе, называется Россия».

Он добавил, что готов поговорить с Путиным, когда Франция вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими странами сочтут, что «подошел подходящий момент».

«Сейчас мы входим в такую фазу обсуждений, переговоров, которые в определенный момент могут оправдать необходимость диалога с другими переговорщиками и лидерами государств», — подчеркнул французский лидер.

В МИД России высказывания Макрона назвали «катехизисом русофобской программы действий». В частности, в российском ведомстве отметили, что озвученные французским лидером утверждения о нарушении Минских соглашений Россией «не выдерживают никакой критики».

«[Это] является ничем иным, как перекладыванием с больной головы на здоровую. Наша страна добивалась неукоснительного выполнения этих договоренностей, тогда как Киев при молчаливом согласии и подстрекательстве западных кураторов всячески саботировал свои обязательства. Бывшие лидеры Франции, Германии и Украины не раз публично признавали, что лишь воспользовались этими соглашениями для подготовки к войне», — утверждает МИД России.

В ведомстве добавили, что речь Макрона якобы «окончательно сбрасывает маски» и показывает, кто на самом деле выступает за окончание конфликта на Украине.