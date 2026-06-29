Китай впервые с 2018 года вернул себе звание обладателя самого быстрого суперкомпьютера в мире. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на обновленный рейтинг.

Китайский суперкомпьютер LineShine, расположенный в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне, потеснил с первой строчки рейтинга американскую систему El Capitan. При этом три из пяти верхних позиций в топ-500 самых мощных компьютеров в мире по-прежнему заняты США.

LineShine стал первым суперкомпьютером в истории, преодолевшим отметку в 2000 экзафлопс. Его производительность на 20% превышает показатели El Capitan, занимающего второе место.

Достижение Китая выглядит особенно весомо на фоне торговых ограничений: администрация Трампа последовательно блокировала поставки высокопроизводительных чипов, в первую очередь продукции NVIDIA, китайским заказчикам и ввела масштабные тарифы на торговлю между двумя странами. В ответ Китай сделал ставку на более доступные универсальные процессоры.

Поэтому, по мнению The Verge, попадание LineShine на вершину рейтинга, помимо технической стороны вопроса, несет очевидный политический смысл:

«Это послание США от китайского правительства».

Особенность архитектуры LineShine состоит в том, что он не использует графические процессоры, которые принято считать основой современных суперкомпьютеров. Вместо этого система опирается примерно на 45 тысяч процессоров LX2, каждый из которых насчитывает 304 ядра с тактовой частотой 1,55 ГГц. Все они объединены через специализированную высокоскоростную низколатентную сеть под названием LingQi.

Вместе с тем у нового рекордсмена есть существенный изъян: энергопотребление LineShine составляет 42,2 мегаватта — заметно больше, чем у El Capitan с его 29,7 мегаватта. Это делает китайскую систему значительно менее энергоэффективной, чем американская.