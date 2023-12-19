Европейские страны-участницы НАТО начали оценивать риски, которые может представлять для них Россия в случае ее победы в военной операции на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что раньше представители Евросоюза отказывались рассматривать соответствующий сценарий, однако на такие мысли их натолкнула «тупиковая ситуация» с получением Киевом пакетов помощи от США и ЕС.

Собеседники Bloomberg утверждают, что в случае поражения Украины партнеры США начнут сомневаться в надежности гарантий безопасности со стороны Вашингтона, поэтому такое развитие событий будет ощущаться во всем мире. Кроме того, как отмечает агентство, последствия такой «стратегической неудачи» могут сказаться на США негативнее, чем уход американских войск из Афганистана в 2021 году.

Эти прогнозы пока не учитывают перспективы того, что Дональд Трамп вновь может занять пост президента США в 2024 году и реализовать свои публичные обещания о выходе из основных альянсов, включая НАТО, и о заключении сделки с российским главой Владимиром Путиным относительно Украины.

Официальные представители европейских стран и раньше говорили о росте опасений, связанных с возможной победой Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. В частности, тревога среди европейских союзников США возникла из-за «загадочной формулировки» на сайте предвыборной кампании Трампа: «Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали при моей администрации».

The New York Times отмечал, что на посту президента Трамп неоднократно говорил о возможном выходе США из состава Североатлантического альянса, а в выпущенной в 2000 году книге «Америка, которую мы заслуживаем» он писал, что «уход из Европы сэкономил бы стране миллионы долларов ежедневно».

При этом некоторые собеседники США скептически отнеслись к гипотетическому выходу Соединенных Штатов из НАТО и подчеркнули, что Трамп может блефовать для того, чтобы вынудить европейцев тратить больше средств на собственную оборону. В то же время источники NYT предположили, что небольшие страны, расположенные недалеко от России, могут попытаться добиться расположения Трампа, нарастив закупки американского оружия.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, а инаугурация — в январе 2025 года. Помимо Трампа выдвинулись еще более 10 человек, среди них действующий глава государства Джо Байден. Что известно о предстоящих выборах, читайте в материале RTVI.

Bloomberg отмечает, что растущее чувство тревоги отражается и в публичных выступлениях европейских лидеров. В частности, министр Ирландии Лео Варадкар на саммите Евросоюза заявил, что «если Украина не получит поддержку от ЕС и США, тогда Путин победит». Президент США Джо Байден, в свою очередь, сказал, что страна будет поддерживать Украину «так долго, как сможет», тогда как раньше американский лидер заявлял, что Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву «столько, сколько потребуется», пишет агентство.

Европейские чиновники предполагают, что, если Киев не получит оружие, с помощью которого сможет себя защитить, то украинские власти могут быть вынуждены принять условия, которые продиктует Москва. При этом сторонники Украины в ЕС и США утверждают, что помощь Киеву будет одобрена «в той или иной форме», вероятнее всего, в начале следующего года.

Однако официальные лица в разговоре Bloomberg заявили, что это вряд ли приведет к серьезному прорыву Украины на поле боя. Кроме того, «тупиковая ситуация» на местах делает более очевидным факт того, что боевые действия могут продолжаться еще долгие годы, утверждает Bloomberg.

Реакция стран Балтии

В странах Балтии официальные лица уже предупреждают о возможном начале следующих боевых действий, потому что вооруженные силы России не будут уничтожены в военной операции на Украине. В частности, глава эстонской армии Мартин Херем в интервью местному телеканалу сообщил, что Россия не боится НАТО. По его словам, российские военные будут готовы к новому бою в течение года после того, как закончится конфликт на Украине.

При этом другие чиновники считают, что Владимиру Путину может потребоваться по меньшей мере несколько лет на то, чтобы компенсировать «огромные потери», понесенные российской армией на Украине.

Однако прежняя уверенность в том, что начало боевых действий на Украине будет «стратегическим поражением» для российского лидера, исчезла, пишет Bloomberg. Вместо этого некоторые собеседники агентства предполагают, что Путин сможет пережить США и их союзников.

Среди прочего, один из источников Bloomberg считает, что потенциальная победа России может вызывать волну беженцев, направляющихся в Евросоюз, что создаст давление на сферу услуг в этих странах и усилит напряжение между членами блока. В то же время, по его словам, украинское сопротивление перейдет к партизанской тактике, что означает, что боевые действия будут продолжаться на более низком уровне, а на восточной границе ЕС сохранится нестабильность.

Другие официальные лица считают, что некоторые страны могут стремиться укрепить отношения с Москвой и Пекином, чтобы избежать необходимости слишком сильно полагаться на США.