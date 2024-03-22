Евросоюз ввел санкции против 33 россиян и двух организаций из-за смерти Алексея Навального. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, список опубликован в официальном журнале.

Санкции ведены против исправительных колоний ИК-3 и ИК-6, где Навальный находился в последние годы своей жизни, с июня 2022 года. Ограничения введены и в отношении начальника ИК-3 Вадима Калинина и его заместителей.

В санкционном списке также значатся судьи: приговоривший Навального к 19 годам колонии Андрей Суворов, отклонивший иск против ИК-6 судья Кирилл Никифоров, а также судьи Басманного суда Москвы Евгения Николаева и Наталья Дударь, которые, как отмечается в пресс-релизе, выносили решения в отношении оппозиционеров, включая Навального.

Кроме того, в санкционном списке фигурируют высокопоставленные чиновники и представители Минюста, в том числе замминистра юстиции Всеволод Вуколов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

«Медленное убийство Алексея Навального свидетельствует о крайнем пренебрежении кремлевского режима к человеческой жизни. Сегодняшние санкции демонстрируют нашу решимость привлечь российское политическое руководство и власти к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека в России», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, слова которого приводятся в пресс-релизе Совета ЕС.

Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страны ЕС.

Новые персональные санкции утвердили 18 марта главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе. После этого текст постановления проходил формальное утверждение по письменной процедуре и готовился к публикации в официальном журнале.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» на Ямале. УФСИН региона сообщило, что политику стало плохо после прогулки, судмедэкспертиза постановила, что он умер естественной смертью. Родные и соратники Навального возложили ответственность за гибель оппозиционера на руководство России.

После гибели супруга вдова Навального Юлия обратилась к Совету Евросоюза с просьбой ввести санкции против «так называемых доверенных лиц» Путина, которых, по ее словам, насчитывается примерно 500 человек. Также она призвала членов Совета ЕС перейти от заявлений к действиям, «чтобы невообразимая жертва Алексея не была напрасной».