Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник, 18 марта, согласовали санкции в связи со смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального в ямальской колонии. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатов ЕС.

По словам источников агентства, санкции коснутся представителей российской судебной системы. Более детальная информация будет объявлена в ближайшие дни.

По оценке немецкого агентства, выборы в России, на которых был переизбран действующий президент Владимир Путин, оказались «омрачены» смертью Навального. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед встречей в Брюсселе выразила мнение, что в России были «выборы без выбора».

Агентство Reuters 15 марта сообщало со ссылкой на дипломатов, что ЕС намерен согласовать санкции в отношении нескольких человек, которых в Брюсселе считают причастными к жестокому обращению с Навальным и его смерти.

В конце февраля Reuters стало известно, что восемь стран Евросоюза направили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю письмо с призывом ввести санкции против российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарной системы России. Письмо подписали главы МИД Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Румынии, говорилось в материале агентства.

21 февраля санкции в связи со смертью Навального ввела Великобритания. Под рестрикции попали шесть сотрудников ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе: начальник колонии Вадим Калинин и пятеро его заместителей.

23 февраля санкции в связи с кончиной Навального ввели США, которые тогда объявили о введении против России более 500 санкций. Рестрикции коснулись в том числе замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева, начальника УФСИН по ЯНАО Игоря Ракитина и начальника колонии ИК-3.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» на Ямале. Соратники политика считают его смерть убийством и возлагают вину на руководство России. Такой же позиции придерживается вдова Навального Юлия, которая 19 февраля пообещала продолжить дело своего покойного супруга. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».