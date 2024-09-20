Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») о передаче активов Russ в объединенную компанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВБ.

«Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены», — отметили в компании.

В ООО «РВБ» станет владельцем юридических лиц группы Russ. Wildberries передала свои активы ООО «РВБ» в августе. Для передачи активов группы компаний Russ требовалось согласие ФАС.

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