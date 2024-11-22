Военно-политическое руководство Германии подготовило оперативный план, посвященный подготовке к конфликту с Россией, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным газеты, в документе 1 тыс. страниц, большая часть из которых засекречена. FAZ отмечает, что в плане указан список зданий и других объектов, охрану которых необходимо усилить, исходя из военных соображений.

В случае начала масштабного конфликта на восточном фланге НАТО Германия будет исполнять роль «центра для десятков тысяч, возможно, даже сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток», пишет издание.

По словам представителе Бундесвера, этот план — «живой документ». Они также не исключили внесения ряда корректировок в дальнейшем. Кроме того, как отмечает FAZ, военные уже начали готовить бизнес к потенциальной чрезвычайной ситуации. Например, представители теробороны Гамбурга во время встречи с предпринимателями посоветовали им обучить сотрудников навыкам вождения грузовиков, купить дизельные генераторы и составить собственный план на случай кризисной ситуации.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что из-за действий США и НАТО украинский конфликт приобрел элементы глобального характера, но Москва будет отвечать на все зеркально и симметрично.

По словам главы государства, поставленными Украине дальнобойными западными ракетами нанесены два удара по территории России — 19 и 21 ноября, но «цели, которые были поставлены противником, не достигнуты». Путин перечислил объекты, на которые были нацелены удары, — склад в Брянской области и один из командных пунктов группировки «Север».

В ответ Россия, как отметил президент, нанесла комбинированный удар по украинской территории, проведя испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой с безъядерным гиперзвуковым оснащением «Орешник». По словам Путина, в украинском Днепропетровске поразили один из крупнейших и известный еще с советских времен промышленный комплекс, который и сегодня производит вооружение.

14 ноября военный аналитик Владимир Прохватилов в разговоре с «Инфо 24» заявил, что в случае начала войны с НАТО российской стороне «будет необходимо» нанести удары ядерным оружием по системам ПВО и ракетным складам в Польше, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Таким образом эксперт прокомментировал публикации о начале работы в Польше американской базы, оснащенной системой противоракетной обороны Aegis, в 165 км от государственной границы с Россией.