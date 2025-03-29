Обвиняемый в хищении 48 млн рублей Алексей Высоков (бывший заместитель учредителя пермского телефонного завода «Телта») заключил контракт об участии в СВО, находясь под следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. При этом он не уведомил министерство о своем деле, а правоохранителей — о том, что стал военнослужащим.

По данным собеседника ТАСС, Высоков, находясь под домашним арестом, куда его отправили в начале февраля, «подписал контракт с Минобороны о своем участии в СВО». Примерно неделю он проходил обучение в одной из частей в Воронежской области, куда за ним приехали правоохранители и этапировали в Москву.

По словам источника, Минобороны России «в ближайшее время намерено расторгнуть с Высоковым контракт, так как он обманул ведомство, не сообщив информацию о своем процессуальном статусе».

Высоков вместе с экс-учредителем «Телты» Игорем Морозовым и главным бухгалтером предприятия Еленой Гришиной являются фигурантами дела о хищении бюджетных средств. Как считает следствие, все трое во время исполнения госзаказа на поставку устройств связи для Минобороны завышали себестоимость товара, нанеся ущерб на сумму 48 млн рублей.

В 2019-2023 годах Минобороны заключило с компанией «Телта» контракты на поставки устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей.

Высоков и Гришина также проходят по делу о взятке в размере 36 млн рублей экс-начальнику главного управления связи ВС России генералу Вадиму Шамарину, арестованному в мае 2024 года. Топ-менеджеры «Телты» дали показания на Шамарина. По данным следствия, генерал получил взятку за увеличение объема поставляемой продукции завода по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Изначально Шамарин не признавал вину и связал свое уголовное преследование с тем, что его хотели таким образом убрать с должности. Позже он частично признал вину, заявив, что сумма взятки составляла 19 млн рублей.

Кроме того, благодаря показаниям Шамарина по этому же делу был арестован его бывший подчиненный — бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майор Александр Оглоблин. Оглоблин изначально сам дал показания против бывшего начальника и был в статусе свидетеля. Но потом Шамарин пошел на сделку со следствием и заявил, что Оглоблин из общей суммы взятки получил 10 млн рублей как посредник.

Сам Шамарин, которому грозит до 15 лет лишения свободы, в конце марта попросился на СВО. Его адвокат заявил журналистам, что генерал неоднократно подает такие прошения.

В ноябре и декабре 2023 года Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы шесть исков о взыскании неустойки с завода «Телта» по госконтрактам на сумму 27,8 млн рублей. Годом ранее, в октябре и ноябре 2022-го, ведомство потребовало взыскать с «Телты» почти 2 млн рублей за срыв сроков поставки телефонных аппаратов для спецсвязи.