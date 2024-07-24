Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода, которого обвиняют в пособничестве терроризму, по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства до своего задержания. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«(Юсуфзода) по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности», — говорится в судебном постановлении.

Согласно информации следствия, обвиняемый за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику средства «для обеспечения проживания террористов». Агентство отмечает, что часть денег он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание и устроили стрельбу, а затем подожгли концертный зал. Этот теракт стал второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России, в результате него погибли 145 человек, более 550 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан»* — афганское отделение террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.

По делу о теракте арестовали 18 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей, которые пытались скрыться на машине, но были задержаны в Брянской области (все четверо оказались гражданами Таджикистана). Потерпевшими по делу признаны более 1,7 тыс. человек.

В ФСБ России отмечали, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на «Крокус» действительно «координировали» члены группировки «Вилаят Хорасан»*, но военная разведка Украины также имеет «непосредственное отношение» к нападению. В Киеве неоднократно отвергали подобные обвинения.

* организация признана в России террористической и запрещена