Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией* (ФБК*) и главе ФБК* Марии Певчих**, следует из картотеки арбитражных дел. На это обратил внимание ТАСС.

Иск был подан 17 апреля 2025 года. Он касается экономических споров по гражданским правоотношениям. Детали иска не разглашаются.

РФПИ возглавляет Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Основанный оппозиционером Алексеем Навальным ФБК* Мосгорсуд признал экстремистской организацией в июне 2021 года по иску прокуратуры Москвы. В надзорном ведомстве заявили, что фонд занимался «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», а цель его деятельности заключалась в создании «условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“». По версии следствия, ФБК* был создан «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыв общественной безопасности и государственной целостности» страны.

В декабре бизнесмен Олег Дерипаска подал два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к Певчих*. В рамках первого иска в числе ответчиков также значится компания Google, в рамках второго — правозащитница Ольга Романова**, журналисты Татьяна Фельгенгауэр** и Александр Плющев**.

Поводом для иска Дерипаски к Певчих* и Google стало распространение ими информации о том, что бизнесмен якобы финансировал частные военные компании (ЧВК). Адвокат миллиардера в разговоре с Forbes назвал эту информацию порочащей честь его подзащитного и не соответствующей действительности. «У нас в Конституции и в целом в ряде законов четко написано, что в России запрещено создавать не предусмотренные законом военные формирования», — сказал он.

Второй иск Дерипаски был подан в связи с распространением ответчиками информации «о якобы имевшем место давлении на российские суды, в частности, о его [Дерипаски] влиянии на освобождение Захария Калашова, известного как Шакро Молодой». Бизнесмен попросил суд признать эти сведения ложными, оскорбительными и порочащими его честь и репутацию.

В конце марта Дерипаска заключил мировое соглашение с двумя ответчиками по иску — Фельгенгауэр* и Плющевым*, сообщил РБК. Журналисты обязались удалить информацию и опубликовать опровержение.

Певчих* также предлагала Дерипаске заключить мировое соглашение. Однако суд вынес решение, согласно которому глава ФБК* и Романова** должны полностью удовлетворить исковые требования.

В 2023 году Дерипаска выиграл суд против Певчих** по иску о защите чести и достоинства, который касался ее слов об участии бизнесмена в залоговых аукционах 1990-х годов. В том же году миллиардер выиграл суд против Романовой**. Поводом для этого иска о защите чести и достоинства стали утверждения правозащитницы о том, что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК, которые действуют на юге России.

* ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена

** внесены Минюстом в реестр иностранных агентов