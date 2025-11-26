Компания Тимура Турлова Freedom Holding Corp. вошла в тройку самых высоко оцененных финансовых организаций в Казахстане. Согласно последним данным Казахстанского фондового рынка, лидером остаётся Kaspi.kz с рыночной стоимостью на KASE в 7,3 трлн тенге. Второе место занял Halyk Bank с оценкой 3,5 трлн тенге (7,87 млрд долларов) . На третьем месте оказался Freedom Holding Corp. с капитализацией в 1,7 трлн тенге (3,8 млрд долларов).

Четвертое и пятое места заняли ForteBank (1,1 трлн тенге или 2,47 млрд долларов) и Банк ЦентрКредит (839,8 млрд тенге или 1,89 млрд долларов). В целом, рост капитализации отражает и рост других показателей финансовой отчетности банков.

Международные инвесторы обращают внимание на Казахстан

Успехи казахстанского финансового сектора не остались незамеченными на международной арене. Крупнейшие хедж-фонды, инвестиционные банки, национальные банки и другие финансовые организации проявляют живой интерес к местным компаниям. Большую роль играет именно участие институциональных инвесторов в Kaspi.kz и Freedom Holding Corp., которые торгуются на американской бирже NASDAQ.

Согласно отчетам, у Freedom Holding Corp. доля институционального капитала составляет 4,09 %. Присутствие в числе инвесторов таких гигантов, как BlackRock, Morgan Stanley, Vanguard Group и других, свидетельствует о надежности и признании Freedom Holding Corp. на международной арене.

Цифры говорят сами за себя

Ключевые показатели участия институциональных инвесторов в капитале Freedom Holding Corp.:

Количество институциональных инвесторов — 152 участника;

Общее количество акций у институциональных инвесторов — 2,5 млн акций;

Общая стоимость акций институциональных инвесторов — 345 млн долл. США.

В топ-10 институциональных игроков Freedom Holding Corp. вошли BlackRock, Inc., State Street Corp., Morgan Stanley, First Trust Advisors LP, Geode Capital Management LLC, Millennium Management LLC, JPMorgan Chase & Co., Citadel Advisors LLC, Vanguard Group Inc., Bank of America Corp. /De/. Среди прочих можно выделить Swiss National Bank, HSBC Holdings Plc, Invesco Ltd., Goldman Sachs Group Inc., UBS Group AG.

Примечательно, что у Freedom Holding Corp. семь институциональных инвесторов владеют акциями на сумму более 10 млн долларов США.

Перспективы казахстанского финансового сектора

Такие показатели свидетельствуют о зрелости финансового и технологического сектора Казахстана, потому что Freedom вышел за рамки банка и брокера, превратившись в финтех с сотней компаний в составе (все — в области цифровизации, телекоммуникаций, а сейчас и ИИ). Развитие рынка, внедрение новых технологий и повышение стандартов прозрачности создают благоприятные условия для дальнейшего роста капитализации компаний и превращения Казахстана в один из ведущих финансовых хабов региона.