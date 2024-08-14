Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков», сообщают ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit. Его последним местом жительства была Польша. Где сейчас находится мужчина — следствию пока установить не удалось.

Согласно данным изданий, 8 сентября 2022 года камеры слежения скорости зафиксировали Владимира З. на территории Германии — он ехал в белом фургоне, который, предположительно, вез экипаж и оборудование для дайвинга на яхту.

ARD указывает, что водитель фургона якобы опознал разыскиваемого сейчас Владимира З. Кроме того, опрошенные изданиями свидетели рассказали, что частная транспортная служба доставила группу украинцев в Германию через Польшу. Этих улик хватило для ордера на арест Владимир З., который был выдан в июне 2024 года, отмечает ARD.

Помимо Владимира З., по подозрению в совершении диверсий проходят еще двое украинцев, в том числе женщина. Издания пишут, что они управляют школой дайвинга на Украине, в которой мог работать Владимир.

В то же время женщина, которая входит в число подозреваемых, сказала журналистам, что ничего не знала об атаке на «Северные потоки». В сентябре 2022 года, когда произошло нападение, она была в отпуске в Болгарии. Знакомство с Владимиром З. собеседница отрицает.

Дания и Швеция остановили расследование взрывов на «Северных потоках»

Подозреваемые водолазы в начале сентября 2022 года вышли из ростокского порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. После остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансе в Дании, в Сандхамне в Швеции и в Колобжеге в Польше судно вернулось в Росток. Следователи полагают, что в какой-то момент во время плавания экипаж спустился с яхты на морское дно и в темноте Балтийского моря прикрепил взрывные устройства к трубам «Северных потоков» на глубине около 80 метров. Позднее следователи обнаружили на борту яхты остатки взрывчатого устройства.

Во время остановки в польском порту Колобжег экипаж якобы был проверен. По данным СМИ, их путешествие носило туристический характер, а на борту не было замечено никого, кто имел «хоть малейшую военную или диверсионную подготовку». Немецкие следователи сомневались в информации полученной Польшей и неоднократно просили передать записи с камер видеонаблюдения в порту, однако польская сторона заявила, что записи, согласно требованиям закона, были удалены, пишут ARD, SZ и Die Zeit.

Есть ли связи с государственными структурами Украины

Согласно данным ARD, SZ и Die Zeit, следователи не выявили связь Владимира З., который сейчас разыскивается по ордеру, и двух других подозреваемых с украинскими военными или спецслужбами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность украинского правительства к нападениям на «Северные потоки».

«Я президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — заявлял Зеленский.

С аналогичной позицией выступал и глава украинской разведки Кирилл Буданов. «Я более чем уверен, что никто из официальных лиц на Украине не мог иметь к этому никакого отношения», — говорил он в интервью ARD весной.

Взрывы на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года, в результате повреждения получили три нитки из четырех. В НАТО заявили о диверсии, Генпрокуратура России сообщила, что расследование будет вестись в рамках уголовного дела по статье о международном терроризме.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США и Норвегия. После чего официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Россия неоднократно заявляла о причастности США и НАТО к подрыву «Северных потоков».

Президент России Владимир Путин говорил, что диверсии на трубопроводах были осуществлены на государственном уровне. При этом возможную причастность проукраинских активистов к инциденту российский глава назвал «полной чушью».