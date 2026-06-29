Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в синагоге на территории Ярославля. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

В ЦОС ФСБ заявили, что сторонник запрещенной в России международной террористической организации связался в сети с представителем группировки из Сирии. Название организации не уточняется.

Позднее злоумышленник по заданию своего куратора купил составные компоненты и химические вещества, которые используются для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

Самодельное зажигательное устройство он планировал использовать для нападения на «культовое еврейское учреждение» в Ярославле. В ходе подготовки теракта задержанный разведал прилегающую к зданию территорию и сделал фотоснимки синагоги.

Фигурант планировал покинуть страну после совершения поджога и вступить в ряды террористической организации в Сирии. Сотрудники спецслужбы предотвратили теракт и задержали сторонника террористов.

По месту его жительства прошли обыски, в ходе которых были найдены и изъяты готовые для использования самодельные зажигательные устройства и средства связи, на которых хранились инструкции от куратора.

Следственный отдел УФСБ по региону открыл в отношении задержанного уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), а также ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической) УК России.