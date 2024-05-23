Необходимость проведения в России новой частичной мобилизации «станет неизбежной» к концу 2024 года или к началу 2025-го, пишет 23 мая FT со ссылкой на источник, близкий к руководству российских Вооруженных сил.

Властям России, возможно, придется «выйти за рамки» нынешней стратегии набора военнослужащих в ряды ВС, сказал собеседник издания. По его мнению, такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить преимущество российской армии в зоне военного конфликта на Украине.

В настоящий момент власти «готовы жертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте», чтобы «защитить общество» от участия в военных действиях, утверждает источник. Однако без объявления новой мобилизации, отметил собеседник, проведение крупных наступательных операций не представляется возможным.

Российские власти неоднократно отвергали возможность проведения новой мобилизации. Министр обороны России Андрей Белоусов после вступления в должность в середине мая назвал одной из своих приоритетных задач ведомства комплектование вооруженных сил. При этом он подчеркнул, что речь идет не о мобилизации, а о плановых мерах ― призыве и контрактной службе.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев 17 мая заявил URA.RU, что Генштаб и Минобороны полностью выполняют план по численности российской армии в зоне военной операции. По словам депутата, увеличение личного состава происходит за счет набора контрактников.

Минобороны в начале апреля сообщило о росте желающих поступить на военную службу по контракту. По данным ведомства, с начала 2024 года контракт подписали более 100 тыс. человек.

Мобилизация возможна, если российско-украинский конфликт затянется или распространится на другие страны, предположил в разговоре с RTVI создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. В настоящее время, по его мнению, в мобилизационных мероприятиях нет необходимости.