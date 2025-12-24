Карты российской платежной системы «МИР» могут заработать на Мальдивах, когда с Москвы снимут западные санкции. Об этом в интервью RTVI рассказал генконсул России в Мале Алексей Идамкин.

«До того, как снимут западные антироссийские санкции, массовое использование платежной системы «МИР» на Мальдивах маловероятно, поскольку грозит местным финансовым организациям вторичными санкциями», — отметил дипломат.

Генконсул признал, что «идея выглядит привлекательной и полезной, так как это упростило бы отдых многим российским туристам, вынужденным расплачиваться наличными».

При этом 19 декабря телеграм-канал SHOT сообщил, что в одном из четырехзвездочных отелей на Мальдивах российские туристы смогли расплатиться картами «МИР». С их помощью они оплачивали допуслуги, в том числе массаж и мини-бар.

В 2022 году власти Мальдивской Республики заявили, что получили предложение от России присоединиться к платежной системе «МИР» и рассматривают его. После этого официальный сообщений о внедрении карт на островах не было.