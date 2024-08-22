Генштаб Вооруженных сил Ирана оспаривает сообщение агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента страны Эбрахима Раиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление управления иранского Генштаба по связям с общественностью. В публикации Fars говорилось, что падение вертолета было несчастным случаем.

21 августа иранское агентство Fars со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило о завершении расследования гибели президента Раиси. Собеседник агентства назвал две причины крушения вертолета: вылет авиатранспорта с задержкой, когда погодные условия заметно ухудшились, а также перегруз. На борту президентского вертолета, по информации издания, находилось на два человека больше, чем требуют правила безопасности. В материале говорилось, что при попытке набрать высоту вертолету не хватило мощности, и борт задел гору.

Согласно публикации Fars, в ходе расследования было опрошено порядка 30 тысяч человек, и все сведения опровергали человеческий фактор как возможную причину крушения. Кроме того, спецслужбы не выявили признаки саботажа или следы химикатов на борту.

Однако Генштаб ВС Ирана назвал ложью информацию о перегрузе воздушного судна и рекомендовал изданию впредь согласовывать все публикации, касающиеся обороны и безопасности страны.

«Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолета стало нахождение на борту еще двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолета не хватило мощности набрать необходимую высоту, — ложь», — приводит заявление Генштаба Ирана ТАСС.

Расследование гибели Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту находились еще семь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем и глава провинции Малек Рахмати. Все они погибли.

Обломки вертолета после почти десятичасовой поисково-спасательной операции обнаружили на следующий день, 20 мая, с помощью турецкого беспилотника. Поисковые мероприятия осложнялись погодными условиями — стоял густой туман.

23 мая Генштаб Вооруженных сил Ирана опубликовал первый предварительный отчет о причинах крушения вертолета президента. Согласно документу, на обломках судна не обнаружили «следов воздействия пуль или аналогичных им средств».

29 мая стали известны результаты второго отчета о расследовании аварии. В нем исключалась версия о подрыве и диверсии. Также не было зафиксировано никакой чрезвычайной ситуации на борту и исключались любые нарушения в системе связи.

Экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохсен Резаи заявил, что в смерти Раиси виновны США. По его словам, у Вашингтона еще до революции 1979 года «были обязательства», касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые в итоге так и остались невыполненными. Он подчеркнул, что американские санкции действовали против гражданских авиационных систем Ирана.