США может грозить террористическая атака, похожая на теракт «Крокус Сити Холле», заявил директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса. По его словам, еще до атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года в США отмечался повышенный риск насилия.

«За то время, что я возглавляю ФБР, мы предотвратили множество терактов в населенных пунктах по всей стране. <…> Еще до атаки [ХАМАС на Израиль] 7 октября в США фиксировался повышенный риск насилия», — сказал Рей (цитата по ТАСС).

По его словам, с тех пор несколько иностранных террористических организаций призывали к атакам против американцев и союзников США.

«При учете этих призывов наше главное беспокойство заключалось в том, что отдельные лица или небольшие группы «вдохновятся» событиями на Ближнем Востоке, чтобы совершить атаки здесь. Но теперь, помимо этого, все большую тревогу вызывает возможная скоординированная атака [в США], похожая на атаку <…> в российском концертном зале в марте», — сказал глава ФБР.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди ворвались в здание подмосковного «Крокус Сити Холла», устроили стрельбу, а после подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. Арестованы 12 фигурантов дела.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Западные СМИ со ссылкой на данные разведки США сообщали, что это был действующий в Афганистане филиал ИГ* — группировка «Вилаят Хорасан»*. Такую же версию выдвигали Германия и Франция.

В начале апреля The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что США более чем за две недели до теракта в «Крокусе» передали России данные о том, что концертный зал может стать потенциальной целью террористов.

24 мая директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».

* Организация признана в России террористической и запрещена