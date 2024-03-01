Франция не станет отправлять свои войска для участия в боевых действиях на стороне Украины, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне в эфире France Inter. Цитаты из его интервью публикует FranceInfo, они также доступны в аккаунтах Сежурне и France Inter в соцсети Х.

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках, которые президент республики задал, не исключая [отправки войск на Украину], мы можем послать России очень четкий сигнал, что не откажемся от борьбы вместе с украинцами», — заявил Сежурне.

По его словам, заявление Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину создало «стратегическую двусмысленность» и позволило Франции оказаться «на правильной стороне истории».

При этом Сежурне подчеркнул, что Париж располагает информацией о намерении Москвы «не останавливаться на достигнутом», и привел в пример Приднестровье, жители которого якобы собирались обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять непризнанную республику в состав Российской Федерации.

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По словам Сежурне, нынешние события напоминают ему сентябрь 1938 года, когда Судетская область вошла в состав Третьего рейха по Мюнхенскому соглашению. Глава МИД Франции подчеркнул, что Запад должен «извлечь урок» и не забывать, что «история повторяется».

«Шагнуть в сторону перед лицом империалистической державы означает дать ей возможность сделать шаг вперед», — заявил глава французской дипломатии.

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Сежурне также обвинил Россию в «нападении на Францию с информационной стороны» и проведении «информационных дестабилизационных маневров». Он напомнил о выявленном Парижем в середине февраля «цифровом вмешательстве из России» — 193 «бездействующих сайтах, предназначенных для публикации пророссийского контента в больших масштабах». По словам главы МИД Франции, «готовились дезинформация и манипулирование общественным мнением в контексте европейских выборов».

Сежурне подчеркнул, что Франция сейчас находится в уязвимом положении «в связи с подготовкой к европейским выборам и Олимпийским играм». Однако Париж «не позволит атаковать государственные службы, транспорт и больницы», заверил министр.

Российские военкоры и провоенные каналы восприняли заявление Сежурне о невозможности отправки войск на Украину как демарш. «Французы включили заднюю», — пишет военкор Александр Коц. «Сам Макрон ожидаемо промолчал. Но, очевидно, МИД говорил от его имени. Как тут не спросить нового недонаполеона — что ж ты, фраер, сдал назад?» — иронизирует он.

Авторы канала МИГ России признались, что поначалу приняли высказывание Сежурне за «кликбейт СМИ», а потом удивились, что «цитата дословная». Военкор Юрий Котенок предположил, что заявление Макрона о возможности отправки войск на Украину было либо неудачныям, либо несвоевременным, а слова Сежурне последовали «вдогонку» к его выступлению.

Напомним, Макрон сделал заявление о возможной отправке войск НАТО на Украину в рамках саммита по безопасности, который проходил в Париже. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя слова французского президента, заверил, что об этом не может быть и речи. Многие лидеры стран Запада заявили, что не собираются отправлять своих военных в зону украинского конфликта.

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника из оборонной сферы писала, что на Украине и так находятся служащие западных спецподразделений. «Все знают, что на Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально», — пояснил источник FT.

The Washington Post опубликовала материал о воюющих на стороне Украины добровольцах, указав, что с начала боевых действий «под знамена Киева» перешли тысячи сочувствующих, в основном из стран Запада и постсоветских республик. Согласно публикации, в составе иностранного легиона воюет около 20 тыс. иностранцев из 50 государств.

Газета The New York Times (NYT) выпустила расследование о базах ЦРУ, которые действовали на Украине задолго до начала боевых действий. Из статьи следует, что за последние восемь лет при поддержке американских спецслужб вдоль границы с Россией была создана целая сеть шпионских баз, включающая в себя 12 секретных объектов.