Европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью TVP. Ранее с таким предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Сикорский призвал украинского лидера «быть осторожнее» с термином «европейская армия», поскольку люди «понимают под ним разные вещи».

«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет. <…>. Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский союз развивал свой собственный оборонный потенциал», — сказал Сикорский (цитата по Reuters).

По его словам, в настоящее время ЕС формирует «усиленную бригаду».

«Если США хотят, чтобы мы усилили оборону, она должна иметь национальный компонент, компонент НАТО, но я также хочу подчеркнуть, что европейский компонент, инвестиции ЕС в оборонную промышленность и наращивание нашего производственного потенциала также играют большую роль», — отметил польский министр.

Он подчеркнул, что присутствие польских войск на территории Украины «не рассматривается», поскольку обязанностью Польши перед НАТО является «защита восточного фланга, то есть собственной территории».

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию единой европейской армии, заявив, что ЕС больше не может быть уверен в защите со стороны США и «добьется уважения Вашингтона» только при наличии сильной армии.

«Давайте будем честны — сейчас мы не можем исключить возможность того, что Америка может сказать Европе «нет» в вопросах, которые ей угрожают», — убежден украинский лидер.

Он уточнил, что европейская армия, в которую вошла бы и Украина, необходима для того, чтобы «будущее континента зависело только от европейцев, а решения о европейцах принимались в Европе».

Комментируя предложение Зеленского, один из высокопоставленных европейских чиновников отметил, что существует европейская военная сила под названием НАТО, передает Reuters.

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В конце января Financial Times писала, что западные союзники Украины могли бы отправить на территорию страны от 40 до 50 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности на границе с Россией в рамках возможного режима прекращения огня. По мнению бывшего помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда, такой контингент позволил бы не стать войскам «легкой мишенью» для российской армии и не требовать немедленного подкрепления в случае эскалации конфликта.

Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что говорить о необходимости размещения миротворцев на Украине «преждевременно», поскольку Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров с Москвой. Позднее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что российская сторона выступает категорически против такой идеи до окончания боевых действий на Украине.

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