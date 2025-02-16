Европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью TVP. Ранее с таким предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Сикорский призвал украинского лидера «быть осторожнее» с термином «европейская армия», поскольку люди «понимают под ним разные вещи».

«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет. <…>. Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский союз развивал свой собственный оборонный потенциал», — сказал Сикорский (цитата по Reuters).

По его словам, в настоящее время ЕС формирует «усиленную бригаду».

«Если США хотят, чтобы мы усилили оборону, она должна иметь национальный компонент, компонент НАТО, но я также хочу подчеркнуть, что европейский компонент, инвестиции ЕС в оборонную промышленность и наращивание нашего производственного потенциала также играют большую роль», — отметил польский министр.

Он подчеркнул, что присутствие польских войск на территории Украины «не рассматривается», поскольку обязанностью Польши перед НАТО является «защита восточного фланга, то есть собственной территории».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию единой европейской армии, заявив, что ЕС больше не может быть уверен в защите со стороны США и «добьется уважения Вашингтона» только при наличии сильной армии.

«Давайте будем честны — сейчас мы не можем исключить возможность того, что Америка может сказать Европе «нет» в вопросах, которые ей угрожают», — убежден украинский лидер.

Он уточнил, что европейская армия, в которую вошла бы и Украина, необходима для того, чтобы «будущее континента зависело только от европейцев, а решения о европейцах принимались в Европе».

Комментируя предложение Зеленского, один из высокопоставленных европейских чиновников отметил, что существует европейская военная сила под названием НАТО, передает Reuters.

В конце января Financial Times писала, что западные союзники Украины могли бы отправить на территорию страны от 40 до 50 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности на границе с Россией в рамках возможного режима прекращения огня. По мнению бывшего помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда, такой контингент позволил бы не стать войскам «легкой мишенью» для российской армии и не требовать немедленного подкрепления в случае эскалации конфликта.

Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что говорить о необходимости размещения миротворцев на Украине «преждевременно», поскольку Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров с Москвой. Позднее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что российская сторона выступает категорически против такой идеи до окончания боевых действий на Украине.