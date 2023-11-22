Около 300 человек ожидают перехода российско-финской границы на контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Он отметил, что ситуацию вполне «можно назвать гуманитарным кризисом», и добавил, что иностранцы ждут перехода уже несколько дней. Чибис обвинил в случившемся финскую сторону, которая «искусственно создает затор».

На КПП развернуты пункты обогрева и питания, чтобы иностранцы «не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера», сообщил губернатор.

В МИД России заявили, что готовы работать с Финляндией для решения вопросов относительно перехода границы. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, финской стороне следовало «дать указание своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками», обсудить все «озабоченности или претензии» и «выработать взаимоприемлемое решение либо получить разъяснение».

«Вот так это было, и так это должно быть. И мы готовы к такой работе», — сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Представитель МИД также прокомментировала заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что переговоры с Россией о ситуации на границе не принесли результата. По словам Захаровой, финская сторона не проводила никаких предварительных консультаций с Москвой о закрытии КПП. «Мы были поставлены перед фактом», — подчеркнула дипломат.

Закрытие КПП на финской границе

Кризис на российско-финской границе возник в середине ноября после решения Финляндии закрыть пять КПП на границе с Россией: «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» и «Вартиус» (с российской стороны это пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск», «Вяртсиля» и «Люття»).

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен объясняла закрытие КПП необходимостью остановить «незаконный въезд в Финляндию». Решение было принято на фоне роста числа просителей убежища в Финляндии из ближневосточных и африканских стран, которые пытались пересечь границу без необходимых документов.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что российские пограничники не препятствуют проходу просителей убежища без надлежащих документов к финской границе. Глава государства предположил, что таким образом Россия реагирует на заключение Финляндией соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA) с США. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что действия российских пограничников носят «организованный характер».

Замглавы российского МИД Евгений Иванов назвал «очень странными» обвинения финской стороны в том, что Россия якобы намеренно направляет беженцев к границе. После закрытия КПП на границе между странами МИД выразил протест послу Финляндии в Москве Антти Хелантерею.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию финских властей «исключительно русофобской».

20 ноября финское издание ltaLehti сообщило со ссылкой на источники, что Финляндия планирует полностью закрыть границу с Россией в ночь на 22 ноября. Официально такие меры не анонсировались. 21 ноября издание Yle сообщило, что правительство Финляндии отклонило законопроект МВД о введении дополнительных ограничений на восточной границе.

«Фонтанка» рассказала, что контрабандисты через специализированные чаты организуют доставку беженцев к российско-финской границе, требуя за услуги около €2-3 тыс. При этом издание не нашло следов координируемой из одного центра системы гарантированной доставки беженцев до финской границы.