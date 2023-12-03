Глава Пентагона Ллойд Остин заявил на Рейгановском форуме национальной обороны, что США продолжают оказывать давление на Израиль для защиты жителей сектора Газа. По его словам, в противостоянии с ХАМАС гражданское население анклава выступает в роли «центра тяжести».

«Если вы загоните их [жителей сектора Газа] в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — отметил Остин.

Он подчеркнул, что США будут продолжать добиваться от Израиля «защиты гражданского населения и обеспечения надежного потока гуманитарной помощи».

«Я неоднократно давал понять израильским лидерам, что защита палестинских гражданских лиц в Газе является как моральной ответственностью, так и стратегическим императивом», — заявил Остин.

В качестве примера шеф Пентагона привел личный опыт, который получил в городских боях в Ираке, когда возглавлял кампанию против «Исламского государства»*. По его словам, в таком противостоянии невозможно победить, не защищая мирных жителей.

Остин отметил, что неоднократно обращался к израильским лидерам с призывом избегать жертв и безответственной риторики, а также расширить доступ к гуманитарной помощи.

«Соединенные Штаты останутся ближайшим другом Израиля в мире. Наша поддержка безопасности Израиля не подлежит обсуждению», — добавил глава Пентагона.

В то же время Остин подчеркнул, что, несмотря на поддержку Израиля, США также сосредоточены на помощи Украине. «Мы по-прежнему в полной мере можем показать свою мощь, выполнять наши обязательства и направлять ресурсы на помощь в различных конфликтах», — заверил Остин.

Газета The Guardian в ноябре писала, что конфликт на Ближнем Востоке оказался неприятным моментом для Украины. Это связано с тем, что впервые за долгое время российско-украинский конфликт перестал быть главным внешнеполитическим вопросом в сознании большинства западных лидеров.

Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС началась 7 октября. Спустя полтора месяца боевых действий, 24 ноября, в секторе Газа стартовало гуманитарное перемирие между сторонами конфликта, которое продлилось около недели. За время паузы ХАМАС освободил десятки заложников, Израиль в качестве ответного шага выпустил палестинских заключенных.

1 декабря в ЦАХАЛ сообщили о возобновлении военной операции в секторе Газа, обвинив ХАМАС в провокациях. На следующий день глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия возобновила боевые действия «в полную силу».

*запрещенная в России террористическая группировка