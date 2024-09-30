В результате авиаудара со стороны Израиля был убит глава штаба палестинского движения ХАМАС в Ливане Абу аль-Амин, сообщает пресс-служба группировки. По данным ХАМАС, удар нанесли по его дому, расположенному в лагере для палестинских беженцев рядом с городом Тир.

«ХАМАС скорбит по Фатху Шарифу Абу аль-Амину, лидеру Движения исламского сопротивления в Ливане и члену руководства движения за рубежом. Абу аль-Амин ушел сегодня на рассвете после террористической операции по убийству, направленной против него и его семьи во время налета на юг Ливана», — сказано в сообщении.

Представители группировки отметили, что в доме с Абу аль-Амином находились его жена, сын и дочь. В ХАМАС сообщили, что все они погибли.

27 сентября был убит лидер 64-летний Хасан Насралла, руководивший шиитской ливанской партии «Хезболла» с 1992 года. По данным источников Reuters, его тело извлекли из руин бункера неповрежденным, и это свидетельствует о том, что причиной его смерти стала травма, полученная под воздействием взрывной волны.

После гибели Насраллы «Хезболла» пообещала продолжить «джихад перед лицом врага в поддержку сектора Газа и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и достойного народа».

При ударе по бункеру погиб также генерал-майор КСИР Аббас Нилфорушан.

Le Parisien со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности позже сообщила, что израильские военные узнали о предстоящем прибытии лидера Насраллы в штаб-квартиру организации в южном пригороде Бейрута от иранского «крота». По словам собеседника издания, до приезда в подземную штаб-квартиру Насралла побывал в другом районе Бейрута на похоронах командира подразделения беспилотников «Хезболлы» Мохаммеда Хусейна Сроура, а израильские F-35 тем временем уже ждали момента, когда он спустится в бункер.