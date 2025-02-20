До конца 2025 года Москва и Киев могут заключить соглашение о прекращении огня, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

«Это парадоксальная ситуация: несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны, насколько это возможно, <…> я думаю, что в это году мы придем к режиму прекращения огня», — сказал Буданов.

Однако он указал, что продолжительность и эффективность предполагаемого соглашения — «это уже другой вопрос».

«Но то, что это произойдет, — я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих», — поделился глава начальник украинского ГУР, подчеркнув, что высказывает сугубо собственное мнение.

Говоря о международных гарантиях соблюдения соглашения о прекращении огня, Буданов заявил, что не знает ни одной страны, в которой бы сработал ввод миротворцев.

«Может быть где-то есть, но я такого случая не помню. Я интересовался, многие примеры разбирал. Нигде. Так можно ли считать это гарантией? Очевидно, под сомнением», — пояснил начальник ГУР Украины.

Он назвал вопрос о гарантиях, «очень дискуссионным». По мнению Буданова, в настоящее время не существует какого-либо другого формата, кроме членства в НАТО, который «даст [Украине] именно гарантию».

«Возможно, это что-то из серии как у ряда государств статус “основной союзник США вне НАТО”, но опять же, это вопрос больше не гарантий безопасности, а вопрос об обязательствах по поддержке государства, но не более», — убежден Буданов.

В конце января Financial Times писала, что западные союзники Украины могли бы отправить на территорию страны от 40 до 50 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на границе с Россией в рамках возможного режима прекращения огня.

По мнению бывшего помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда, такой контингент позволил бы войскам не стать «легкой мишенью» для российской армии и не нуждаться в немедленном подкреплении в случае эскалации конфликта.

Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что говорить о необходимости размещения миротворцев на Украине «преждевременно», поскольку Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров с Москвой. Позднее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что российская сторона выступает категорически против такой идеи до окончания боевых действий на Украине.

Власти Германии выступили против отправки своих войск на Украину в составе возможной европейской миротворческой миссии, если США не примут участия в этом. Представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что до обсуждений о размещении военных на Украине необходимо достичь договоренностей по урегулированию конфликта.

Инициативу не поддержал и премьер-министр Польши Дональд Туск. Варшава готова продолжать оказывать логистическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Киеву, но не размещать свои войска на украинской территории, пояснил политик.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь заявил о готовности ввести британские войска на территорию Украины для соблюдения договоренностей в рамках потенциального мирного соглашения. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также допустил возможность участия шведских военных в составе миротворческого контингента на Украине.