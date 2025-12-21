Канцлеру Казначейства (министру финансов) Великобритании Рэйчел Ривз запретили посещать паб Marsh Inn в ее избирательном округе в Лидсе из-за повышения налога на коммерческую недвижимость. Об этом пишет газета Daily Mail.

В июле 2024 года, возглавив Казначейство, Ривз позировала для фото с владельцем этого заведения Мартином Ноулзом. Теперь, когда введенные ею изменения привели к резкому росту налогов для бизнеса, мужчина заявил, что ни министра, ни кого-либо другого из ее Лейбористской партии в его пабе больше не ждут — и вывесил у входа соответствующую табличку.

Daily Mail отмечает, что из-за стремительного роста страховых взносов и повышения минимальной заработной платы сотни пабов оказались на грани банкротства. При этом Ривз на днях заявила, что не исключает нового повышения налогов в 2026 году. В результате ее реформ к 2029 году налог для типичного паба вырастет вдвое по сравнению с нынешним.

За последние полгода в Великобритании закрывалось по три паба в неделю — на 85% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. По оценкам экспертов, еще 2 тысячи таких заведений будут вынуждены закрыться в 2026 году, если правительство не откажется от реализуемой налоговой политики.

Мартин Ноулз заявил, что Ривз можно будет вернуться в его заведение лишь после того, как она согласится снизить НДС и подоходный налог, отменит повышение минимальной зарплаты и пресечет резкий рост ставок налога на коммерческую недвижимость.

«Каждый божий день для нас — борьба. Другие люди закрывают эти заведения и выбрасывают ключи, потому что больше не могут зарабатывать на жизнь. Они даже не сводят концы с концами», — прокомментировала решение Ноулза его жена Мелани.

Схожие решения — о запрете посещения для лейбористов — приняли сотни других бизнесменов по всей стране. Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон вывесил табличку «Депутатам от Лейбористской партии вход воспрещен» в своем пабе The Farmer’s Dog в Котсуолдсе.

Он пояснил: «Наши ежегодные ставки налога на коммерческую недвижимость выросли астрономически — с примерно 28 тысяч фунтов стерлингов ($37 тысяч) до более чем 50 тысяч фунтов стерлингов ($66,5 тысячи). Это позор».

Гендиректор Британской ассоциации пивоваров и владельцев пабов Эмма МакКларкин заявила, что «заоблачные ставки налога на коммерческую недвижимость могут поставить под угрозу само существование многих пабов по всей стране».

Вице-президент организации «Кампания в защиту пабов» Дон Хопкинс отметила, что «правительство полностью отрицает последствия своего предательства»:

«Они обещали снижение налогов для бизнеса, но вместо этого пабы столкнутся с огромным повышением ставок в апреле следующего года и совершенно непосильными расходами. Это явно нарушение обещания, а для пабов это буквально непосильно. Если правительство не хочет нести ответственность за закрытие пабов по всей стране, ему следует пересмотреть свою позицию».

Ривз, комментируя обвинения в свой адрес в интервью изданию I Paper, отказалась делать прогнозы. «Сейчас мир невероятно нестабилен. Было бы неправильно начинать составлять будущие бюджеты», — заявила министр, выразив надежду на то, что благодаря ее политике «дальнейшие изменения в налоговой системе станут менее необходимыми».

Казначейство не стало комментировать запрет на посещение Marsh Inn для Ривз, но выпустило пресс-релиз с заявлением: «Мы защищаем пабы, рестораны и кафе с помощью пакета мер поддержки в размере 4,3 миллиарда фунтов стерлингов, предусмотренного бюджетом. Это дополняет наши усилия по упрощению процедуры лицензирования».