Главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и его супругу Анну задержали в аэропорту Мюнхена. Проблемы возникли во время оформления tax free, рассказала девушка в своем телеграм-канале.

По словам Анны Семак, в Германию они прилетели, в первую очередь, по медицинским вопросам. Задержали пару в аэропорту, где они попытались оформить tax free (налоговый возврат) на покупки.

«Дальше все, как в тумане… Полиция, допрос, слово crime («преступление»), подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности. <…> По новым законам, граждане РФ не имеют право вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму €300 за товарную единицу», — поделилась девушка.

В результате супружеской паре пришлось заплатить «внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок». Купленные товары они были вынуждены оставить в Германии, поэтому передали знакомому, который живет в стране.

Кроме того, Сергей и Анна Семак опоздали на рейс. Для того, чтобы попасть на следующий самолет, им пришлось «доплатить большую сумму». Жена «Зенита» добавила, что после того, как борт оторвался от земли, они «попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда».

«Пусть этот милый баварский городок навсегда останется в нашей памяти как место, где местные жители исторически приветствуют друг друга особым образом, сохраняя божественное упоминание в такой простой и чистой форме: «Grüß Gott» — благослови тебя Господь!», — заключила Семак.

Сергей и Анна Семак состоят в браке с 2008 года. За это время у них появилось пятеро детей, а в 2016-м пара удочерила девочку с ограниченными возможностями.

В октябре 2025-го Семак рассказывала, что у нее украли золотые часы Cartier. Произошедшее она назвала «печалью дня» и заявила, что это «не первый эпизод в этом месяце».