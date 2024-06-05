В наступившее в России «непростое время» самое главное — это «убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить», заявил председатель фракции «Единой России» в Псковском областном собрании депутатов Армен Мнацаканян. Трансляция 34-й сессии регионального парламента доступна на его странице в соцсети «ВКонтакте».

После отчета о работе регионального правительства за 2023 год Мнацаканян, обращаясь к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, похвалил его за фразу о том, что «есть оппозиция, а есть враги». «У нас эти же враги сидят в нашей области. Ищут всегда повод лишь зацепить», — продолжил депутат за главой региона.

По мнению Мнацаканяна, в нынешнее «непростое время» самое главное — «только делами доказывать и убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить». Депутат-единоросс утверждает, что об этом ранее говорили и Ведерников, и даже президент России Владимир Путин.

Армен Мнацаканян состоит в псковском областном парламенте с 2021 года, являясь там заместителем председателя, членом комитета по труду и соцполитике, главой антикоррупционной комиссии и руководителем фракции ЕР.

С 2019 года по нынешнее время, как указано на сайте собрания депутатов, Мнацаканян также является помощником бывшего вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, который покинул эту должность в связи с назначением на пост врио главы Республики Алтай. Псковские СМИ предполагают, что Мнацаканян сможет претендовать на освободившееся кресло сенатора от области после ухода Турчака из Совфеда.

Об уничтожении несогласных

В октябре 2023 года член думского комитета по обороне Андрей Гурулев, принимая участие в передаче Владимира Соловьева на государственном телеканале «Россия-1», заявил, что не согласная с политикой властей часть российского общества должна быть уничтожена.

«Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, — а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, — чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — сказал депутат.

Позже Гурулев пояснял, что говорил о «врагах» своей страны. По его словам, есть «не то чтобы иноагенты, а та оппозиция, которая говорит, что надо срочно завершить» военные действия на Украине. Депутат также предлагал вернуть ГУЛАГ для «идущих против государства».

В Госдуме расценили высказывания Гурулева как «фигуры речи» и призвали рассматривать их как его личное мнение. МВД, проанализировав призывы депутата, не усмотрело в них признаков экстремизма. Зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский* подал в суд жалобу на решение ведомства, но она была отклонена.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов