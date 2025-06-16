Высказывания схиигумена Гавриила в адрес мусульман — это попытка спровоцировать «православно-исламский конфликт», заявил патриарх Кирилл. Он также призвал «гнать прочь всех, кто так высказывается».

Свое заявление предстоятель РПЦ сделал 14 июня в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Протоиерей Владимир Максимов спросил патриарха по поводу высказывания схиигумена, которое «нарушило наше межнациональное, межрелигиозное согласие с братьями-мусульманами».

«Приходят православные и задают вопрос: а как же быть вот с этим? И как нам, пастырям, грамотно ответить?» — добавил он.

Предстоятель РПЦ в ответ заявил, что слова отца Гавриила — это «самая настоящая провокация».

«В то время, когда православные и мусульмане борются вместе с оружием в руках, когда лучшие представители ислама поддерживают православие, включая те места, где их большинство, — например, в Чечне православные не испытывают никаких притеснений, — в это самое время провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями. Поэтому гоните прочь всех тех, кто так высказывается», — подчеркнул патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что у христиан и мусульман есть общее — представители обеих конфессий верят в единого Бога.

«Есть действительно и то, что не соответствует нашей культуре, например, многоженство, хотя официально в России это запрещено. Христианское понимание брака совсем другое. Но, несмотря на эти различия, у православных и мусульман сегодня есть общее целеполагание. Это забота о Родине, о России. Сколько мусульман сейчас погибает, защищая Родину!» — сказал он.

По словам патриарха, сейчас православно-мусульманские отношения находятся на хорошем уровне. И эта гармония, по его мнению, «вызывает раздражение наших противников — и в прошлом так было, и в советское время, и сейчас».

«Особенно те, кто живет за пределами нашей Родины, пытаются возбудить мусульман, провоцируя разного рода агрессивные идеи против православных. Ну, а православных возбудить под предлогом: “Сколько же можно терпеть? Дайте им как следует!” И то, и другое идет от наших врагов», — сказал патриарх Кирилл.

Он еще раз подчеркнул, что следует «гнать прочь» всех, кто «под предлогом “заботы” о русских, о русской культуре, о православной Церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами».

Скандал со схиигуменом Гавриилом

В конце мая схиигумен Гавриил выступил с проповедью, в которой выразил сомнения в том, что ислам можно считать «правильной» религией. Он также заявил, что в дни празднования Курбан-байрам вокруг Московской соборной мечети собираются «здоровые, непьющие мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки».

«Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться», — сказал священник.

Эти слова вызвали бурную критику со стороны различных общественных деятелей, включая муфтиев. Также на высказывание схиигумена отреагировал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он назвал священника РПЦ «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу», и «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами».

Православное движение «Сорок сороков» потребовало возбудить уголовное дело против Алаудинова. Они заявили, что его высказывания оскорбляют чувства верующих и разжигают ненависть. Также активисты настаивали на его увольнении из Минобороны.

Через несколько дней генерал принес извинения за то, что оскорбил священника, подчеркнув при этом, что делает это только из-за его возраста (схиигумену Гавриилу 75 лет). По мнению Алаудинова, высказывания отца Гавриила способствуют возникновению конфликтов среди мусульман, которых он, по сути, назвал террористами. Генерал также выразил недовольство теми, кто требовал от него извинений перед православным священником, но не высказал претензий самому священнослужителю.

Скандал с участием схиигумена также прокомментировал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Он отметил, что священник критиковал лишь «агрессивную часть мигрантов», которых немало в России, а не всех мусульман. Корчевников выразил удивление по поводу того, что «Герой России, генерал публично оскорбил старшего священника, одного из самых уважаемых на Кавказе и в России». Он также подчеркнул, что Алаудинов принес извинения «за неуважение к возрасту».

Соратник схиигумена, монах Иоанн (Адливанкин) рассказал, что Гавриил попросил людей не подписывать петиции в свою защиту. По его словам, схиигумен был «смущен» поднявшимся бунтом и попросил «успокоить народ». Иоанн также отметил, что публикация части проповеди, в которой схиигумен говорил об «армии мусульман», уже была «провокацией».

В Валаамском монастыре сообщили, что схиигумен и раньше нарушал дисциплину, и от него потребовали удалить все аккаунты в соцсетях. При этом в обители подчеркнули, что критика и нападки на действующего представителя РПЦ недопустимы.

Позднее координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин сообщил в своем телеграм-канале, что они встретились с Алаудиновым, поговорили несколько часов. Генерал, по его словам, признал, что «в своих обзывательствах в адрес отца Гавриила был неправ, что не знал, кто это, когда на эмоциях записывал ролик, и что его задел до глубины души тот самый эпизод из проповеди схиигумена, где он нелестно отзывался об исламе и мусульманах в Москве, обобщая всех».