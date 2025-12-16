Госдума во втором и третьем чтениях единогласно приняла закон, которым увеличила для осужденных и подследственных, участвующих в СВО, срок наказания за дезертирство и самовольное оставление части, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 415 депутатов.

Изменения в Уголовный кодекс предусматривают наказание от 10 до 20 лет лишения свободы за дезертирство в период мобилизации, военного положения или конфликта (ст. 338). Это касается военнослужащих, которые ранее были освобождены от наказания условно за службу, а также тех, чьи дела были приостановлены по ходатайству командования.

Сейчас максимальное наказание, которое предусматривает статья за дезертирство в военное время или во время вооруженного конфликта, — 15 лет заключения.

Госдума также приняла поправки в ст. 337 (самовольное оставление части или места службы). Наказание до 12 лет лишения свободы будет грозить за совершенное по этой статье нарушение в военное время, а также в период мобилизации. Сейчас максимальное наказание — за это составляет десять лет лишения свободы.

Ужесточается наказание за уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. За нарушение такого рода в военное время или в условиях боевых действий будет грозить не до 10 лет, как сейчас, а до 12 лет лишения свободы.