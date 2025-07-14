Во Втором Западном окружном военном суде в ходе прений сторон по делу писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили)* прокурор потребовала заочно приговорить его к 18 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 400 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно запросу представителя гособвинения, первые четыре года из указанного срока Акунин должен отбывать в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Литератора обвиняют в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По словам адвоката Акунина* Олега Дубинина, его подзащитный вину не признает.

По версии Следственного комитета России (СКР), Акунин* публично призывал к «насильственному изменению конституционного строя России» и «оправдывал террористическую деятельность Украины». Кроме того, следствие отмечает, что в 2024 году писателя уже дважды привлекали к ответственности за нарушения законодательства об иноагентах.

Сам писатель сообщил в своем телеграм-канале, что не признает российский суд и никак не участвует в судебном процессе.

«Я их суд не признаю. Никакого адвоката представлять меня на их так называемом суде я не уполномочивал и вообще никак в этом балагане не участвую», — написал Акунин*.

Уголовное дело о содействии террористической деятельности в отношении писателя было возбуждено после того, как в декабре 2023 года он в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры Александром Ткаченко, обсуждал боевые действия на Украине, финансовую помощь Киеву и оправдывал удары по территории России.

После публикации этой беседы Акунин* попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В СКР пояснили, что писателя подозревают в оправдании терактов и распространении фейков о деятельности Вооруженных сил России. В январе 2024 года его внесли в реестр иностранных агентов, а в феврале заочно арестовали.

Вскоре после этого торговые сети начали снимать книги Акунина* с продажи, а театры — отменять спектакли, поставленные по его произведениям. Сейчас писатель находится в международном розыске, при этом он вместе с семьей покинул Россию еще в 2014 году, эмигрировав в Великобританию.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов