Гособвинение запросило бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) четыре года и 11 месяцев колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму в интернете. Об этом сообщил адвокат Александр Молохов.

Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме. 18 января в суде прошли прения сторон.

Игоря Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. В тот же день суд арестовал его по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Экс-министру обороны ДНР вменили два поста в телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным.

Следствие аргументировало просьбу об аресте Стрелкова тем, что он ранее проходил службу в органах и обладает навыками конспирации. Сам экс-министр ДНР просил отправить его под домашний арест в связи с диагностированной стенокардией второй степени.

Стрелков также отмечал, что находится в розыске Интерпола в «большинстве стран мира» и заочно осужден судом в Гааге к пожизненному заключению за «преступление, которое не совершал». Речь идет приговоре окружного суда Гааги в ноябре 2022 года по обвинению Стрелкова в крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Донецкой области в июле 2014 года.

В начале декабря 2023 года суд продлил арест Стрелкова на шесть месяцев. Его адвокат Гаджи Алиев отмечал, что суд не принял во внимание отсутствие отрицательных характеристик для смягчения меры пресечения Стрелкову.

В ноябре, находясь в СИЗО, экс министр обороны ДНР заявил, что намерен выдвинуться кандидатом в президенты России в качестве самовыдвиженца. Российское законодательство не запрещает баллотироваться на президентских выборах при наличии статуса обвиняемого по уголовному делу. Однако если Стрелкова осудят, он не сможет принять участие в предвыборной кампании.