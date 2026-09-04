Запад выдвигает Армении требование ввести визовый режим с Россией, пишет ереванская газета «Грапарак» со ссылкой на «источники во власти». Они утверждают, что это одно из предварительных условий для возможной «либерализации» визового режима между ЕС и Арменией в будущем.

«Если [президент РФ Владимир] Путин прямым текстом выдвигает нам ультиматумы и предварительные условия, то Запад делает это без шума, за кулисами», — цитирует издание своего неназванного собеседника.

По его словам, Запад также предлагает армянскому руководству назначить «своего человека» в Минобороны или Службу национальной безопасности страны. Газета поясняет, что это «структуры, где сохраняется значительное российское влияние».

Накануне «Грапарак», которая часто публикует критические материалы о главе правительства Армении, выпустила материал под заголовком «Отменит ли „Гражданский договор“ закон о вступлении в ЕС?». В нем утверждается, что после встречи Пашиняна с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) правящая партия «Гражданский договор» раскололась на два лагеря.

Одни члены партии высказали мнение, что премьер должен продолжать прозападный курс, но другие «напуганы ультиматумом Путина — особенно угрозой вывода российской военной базы из Гюмри», пишет газета.

«Они считают, что в кратчайшие сроки — до запланированного визита Пашиняна в Москву — парламент Армении должен принять новый закон, отменяющий нежизнеспособный и авантюрный закон о начале процесса вступления в ЕС», — сказано в публикации.

Сам Пашинян охарактеризовал встречу как «очень хорошую» и заявил, что Армения и Россия «очень бережно» относятся к взаимным отношениям, передало агентство «Новости-Армения».

«Мы договорились продолжить откровенный и конструктивный разговор во время моего предстоящего визита в Москву», — сообщил он, не назвав конкретных сроков.

Армения приняла закон о начале процесса вступления в Евросоюз в марте 2025 года. В ноябре того же года руководство ЕС передало Еревану План действий по либерализации визового режима.

В мае 2026-го Пашинян сообщил на встрече с избирателями, что безвизовый режим с ЕС для граждан республики будет установлен «самое позднее через два года».

3 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала предупреждение по поводу возможного введения визового режима с Россией.

«Если Армения вдруг еще и визы введет, то она введет их не против нас, она введет их против собственных граждан», — сказала она на полях Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

Комментируя это журналистам, Пашинян заявил, что республика никогда не планировала вводить визовый режим с РФ.

«У нас нет намерений делать такое и никогда их и не было. У нас и в мысли такого не было, наоборот, мы с большим удовольствием принимаем приезжающих из России туристов», — сообщил он.