Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу иностранных граждан, рекомендуется гражданам Киргизии, не имеющим веских оснований для въезда в РФ, временно воздержаться от поездок на ее территорию до снятия вышеуказанных мер», — сказано в сообщении МИД.

Представители ведомства отметили, что киргизстанцы в случае необходимости могут обратиться за помощью или консультацией в посольство Киргизии в России.

МИД Киргизии в начале мая уже призывал граждан воздержаться от поездок в Россию. Тогда в ведомстве заявили, что «отслеживают текущую ситуацию» в стране и «ее влияние на правовое положение» граждан Киргизии.

В апреле замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев заявил, что Россия после теракта в «Крокус Сити Холле» запретила въезд 69 киргизским гражданам. «Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранца, если его внешность не внушает доверия», — пояснил он.

МИД Таджикистана в конце апреля также призвал граждан республики временно воздержаться от поездок в Россию «без острой необходимости».29 апреля МИД страны вручил ноту послу России в республике Семену Григорьеву в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам Таджикистана на территории России.

Накануне министерство цифрового развития Киргизии сообщило, что с 5 сентября меняются правила пребывания для граждан из ряда стран, включая Россию, которые приехали в страну в частных целях. Согласно новым правилам, граждане государств-членов ЕАЭС — России, Армении, Беларуси и Казахстана — смогут находиться на территории Киргизии больше 90 дней только при наличии: вида на жительство, удостоверения лица без гражданства, удостоверения «Кайрылман» (документ, подтверждающий социальный статус этнических кыргызов. — Прим. RTVI), «Мекен-карты» (документ соотечественника, который позволяет киргизу, имеющему гражданство другой страны, обладать определенными правами и услугами в Кыргызстане. — Прим. RTVI).