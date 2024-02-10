Солист «Би-2» Егор «Лева» Бортник* опубликовал фото и видео из камеры в миграционном центре в Таиланде, где музыканты оказались после задержания. Снимки появились в инстаграм-аккаунте (принадлежит Meta**) вокалиста группы.

«Концерты в Таиланде по независящим от нас причинам получились громкими и богатыми на впечатления. О том, что происходило, сказано и написано достаточно. Просто хотим напомнить, что главной ценностью “Би-2” была и остается свобода. Она внутри нас всегда. Боритесь за нее — при любой погоде! До встречи на концертах!» — написал солист группы.

Отдельно Бортник* пояснил, что на снимках запечатлены две тюрьмы. В Бангкоке снимать было «нельзя и невозможно», а изолятор на Пхукете запомнился музыкантам как более «светлая и просторная» тюрьма, говорится в комментариях к публикации. Некоторые видео были сняты на очки с камерой.

На одном из фото видна зеленая решетка камеры, снимок которой ранее выкладывали на официальной странице «Би-2» в социальной сети «ВКонтакте». Тогда представители коллектива сообщали, что задержанные музыканты находятся в миграционной тюрьме на Пхукете и будут отправлены в Бангкок для депортации, но связь с ними отсутствует.

Полиция тайского курорта Патонг задержала участников «Би-2» сразу после концерта на Пхукете 24 января. Российское консульство сообщило, что задержание проводилось в ходе рейда по проверке «законности оснований для осуществления концертной деятельности». Суд приговорил каждого участника группы к штрафу, после уплаты которого музыкантам предписали покинуть Таиланд.

Представители «Би-2» поясняли, что на Пхукет участники коллектива прилетели по туристическим визам, а разрешение провести концерт для них должна была оформить тайская сторона. В группе были уверены, что все документы оформлены должным образом, но оказалось, что это не так.

Из семерых задержанных четверо имеют израильское гражданство. Представители «Би-2» сообщали, что 29 января было принято решение о депортации группы в Израиль, но 30 января стало известно, что «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства» ситуация изменилась.

Музыканты ждали решения о депортации в бангкокском центре временного содержания для нарушителей миграционного законодательства. В результате 31 января всех задержанных участников «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль.

* признан Минюстом России иноагентом

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