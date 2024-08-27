Срочники из Владимирской области не участвуют в боях под Курском, заявил губернатор Александр Авдеев на пресс-конференции 27 августа. Его слова приводят портал «Владимирские новости» и телеграм-канал «Чеснок».

«Атака была, и какую-то часть [срочников] украинцам удалось взять в плен. Они не воевали, они просто там находились. Сейчас 115 вернулись, среди них один был из Владимирской области», — рассказал Авдеев.

Он сообщил, что среди пленных есть жители Владимирской области, но это не военнослужащие срочной службы. По его словам, точное количество пленных неизвестно.

«Считали трех людей погибшими, потом оказалось, что они в плену», — уточнил глава региона.

За все время боевых действий на Украине из плена вызволили 18 жителей Владимирской области, трое из них — в этом году, рассказал Авдеев.

«По пленным мы занимаемся, но не все могу сказать, потому что опасно для самих людей. Срочники из Владимирской области не участвуют в боях, только контрактники», — цитируют губернатора «Владимирские новости».

Среди прочего, Авдеев отметил, что российская армия стала «профессиональной». Он также призвал не беспокоиться из-за беспилотников и заявил, что критически важные объекты будут защищены сеткой-рабицей и прочими ограждениями.

Днем 24 августа Россия и Украина обменялись пленными в формате 115 на 115. В российском Минобороны уточнили, что возвращенные на родину военнослужащие попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Обмен состоялся при «гуманитарном» посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав Парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине, в своем телеграм-канале сообщил, что в рамках обмена пленными возвращены «солдаты, проходившие срочную службу на границе Курской области».

О том, что на родину вернулись солдаты-срочники, попавшие в плен в ходе вторжения украинских военных в Курскую область, также писал в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

«Среди тех, кого передал Киев, срочники, взятые в плен в Курской области», — указывал он.

War Gonzo военкор Семен Пегов отмечал, что «очень скоро, попавшие в плен солдаты срочной службы, будут на территории России и смогут выйти на связь с родными».

Как писала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, власти ежедневно поддерживали связь с родственниками срочников, большинство из которых попало в украинский плен во время боев в Курской области.

«Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью. <…> Сейчас им предстоит реабилитация, при необходимости — прохождение лечения», — подчеркнула Москалькова.

С украинской стороны информацию о состоявшемся обмене пленными подтвердил президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что в рамках этого обмена на Украину вернулись бойцы ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы.