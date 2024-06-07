В результате обстрела села Садовое в Херсонской области, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ), погибли 19 человек. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в результате атаки в Голопристанском муниципальном округе разрушен магазин, в котором находились посетители и рабочий персонал. Кроме того, пять человек получили ранения.

«На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь», — написал Сальдо.

Утром 7 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о ракетном ударе ВСУ по Луганску. Министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко заявила о четырех погибших и 43 пострадавших в результате атаки.

В ходе обстрела также были повреждены 33 многоэтажных здания в восточной части города, два здания были полностью разрушены, сообщила врио главы города Яна Пащенко. По ее словам, среди домов, попавших под обстрел, оказались три детских сада, две школы и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.

В Министерстве обороны России рассказали, что ВСУ применили в ходе атаки пять ракет ATACMS, четыре из которых были сбиты российскими системами ПВО. По словам корреспондента ТАСС, с 11:03 до 11:10 мск в городе произошло семь взрывов.