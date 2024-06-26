Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил о созыве внеочередного заседания Законодательного собрания города. По словам Развожаева, единственный вопрос, который будет рассмотрен на этом заседании, — обеспечение безопасности жителей Севастополя.

Заседание пройдет в четверг, 27 июня, в закрытом режиме. По итогам будет вынесено постановление «с конкретными решениями по безопасности и мерами дополнительного реагирования», добавил губернатор.

«Штабом выработана программа действий, она требует обсуждения как в юридическом, так и в финансовом контексте. Решения должны быть выверены, а главное — исполнимы», — написал он.

Развожаев также отметил, что Севастополь «впервые столкнулся с ударом по гражданской инфраструктуре ракетами с кассетными боеприпасами», поэтому теперь главная задача руководства города — минимизировать последствия, «в случае повторения таких атак».

Удар по Севастополю 23 июня

Атака на Севастополь произошла днем 23 июня. По информации Минобороны России, силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, еще одна ракета «отклонилась от траектории полета» и сдетонировала над городом. Военное ведомство возложило ответственность за обстрел на Вашингтон и Киев и пообещало, что «подобные действия не останутся безответными».

В результате атаки пострадали 153 человека, 79 из них были госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. По факту обстрела Севастополя Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ракеты АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США, поэтому попытки США «замолчать ужасное преступление против граждан России» вызывают «гнев и негодование».

На следующий день после атаки на Севастополь представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что американское Минобороны в курсе сообщений об обстреле города ATACMS, но сказать по этому поводу ему нечего.