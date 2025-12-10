Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо главе Росстандарта Антону Шалаеву с предложением внести изменения в «ГОСТ Р 58427-2020», регламентирующий требования к противогололедным материалам, чтобы защитить домашних животных от вредного воздействия реагентов. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

«С наступлением холодов владельцы собак массово сталкиваются с тем, что используемые коммунальными службами антигололедные средства наносят серьезный вред здоровью их питомцев. Ежегодно ветеринарные клиники отмечают сезонный всплеск обращений, связанных с химическими ожогами лап, контактными дерматитами и отравлениями животных реагентами», — говорится в письме.

Авторы инициативы указывают, что действующий национальный стандарт, утвержденный Росстандартом 30 октября 2020 года, устанавливает требования безопасности для людей, дорожных покрытий и зеленых насаждений. Однако документ, отмечают депутаты, не включает специальных требований и методов оценки безопасности для четвероногих.

«В результате при закупках противогололедных материалов муниципалитеты не обязаны учитывать их токсичность для домашних питомцев», — уточняют во фракции.

Парламентарии предлагают дополнить ГОСТ нормами, устанавливающими допустимый уровень химической активности при контакте с кожей животных, отсутствие агрессивных примесей и обязательные лабораторные испытания на безопасность для четвероногих.

По мнению авторов инициативы, внедрение такого стандарта и приоритетное применение соответствующих химикатов в пешеходных зонах, парках и местах выгула позволит снизить химическую нагрузку на городскую среду и обеспечит владельцам возможность выгуливать животных без опасений за их здоровье.

Они подчеркнули, что формирование безопасного и комфортного городского пространства невозможно без учета интересов десятков миллионов граждан — владельцев домашних животных, что соответствует задачам национальной цели «Экологическое благополучие» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В обращении также содержится просьба оценить целесообразность внесения изменений в норматив и, в случае поддержки, поручить профильным подразделениям Росстандарта проработать вопрос совместно с соответствующими органами исполнительной власти.