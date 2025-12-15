Басманный районный суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который домогался блогерши Ксении Карповой в столичном метро. Речь идет о Евгении Еремееве. Его признали виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Саму девушку ранее оштрафовали по этому делу на 25 тысяч рублей — она якобы мешала проходу людей, а свидетельницу происшествия — ее подругу — на 20 тысяч, писал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 3 декабря. Тогда Карпова, одетая в платье и шубу, возвращалась с мероприятия. На станции метро «Бауманская» она вместе с подругой Евой начала рекламную съемку образа.

В этот момент из вагона вышел Еремеев. Увидев ее он сказал: «Ты такая, ух ***» и, проходя мимо, схватил за ягодицы. Когда девушка попыталась его оттолкнуть, мужчина сообщил, что она «ничего не сможет ему сделать».

«И че ты сделаешь? Позовешь полицию?», — заявил он.

После случившегося блогерша выложила ролик в соцсети в надежде найти хулигана.

«Появилась надежда, что в интернете узнают [его] <…> Верю в силу интернета, пусть страна знает своих “героев”», — написала она.

8 декабря, по данным «Осторожно, новости», Карпова написала заявление в полицию. Спустя два дня мужчину разыскали. 11 декабря блогершу вызвали к инспектору и попросили взять с собой подругу Еву в качестве свидетеля.

Телеграм-каналу девушка позднее рассказала, что в материалах дела информация в основном была посвящена ее личности, активности в сети и тому, как она оказалась на платформе, а о факте домогательства «лишь четыре строчки из двух листов».

Кроме того, в документе было сказано, что она находясь на платформе, мешала прохожим, активно танцевала и этим нарушила закон. Согласно делу, к ней якобы подходили сотрудники метрополитена просили ее прервать съемку и уйти, однако, по словам Карповой, к ним никто не подходил.

«Я читаю и говорю: что это? Это же неправда. Мне говорят — на вас завели дело, сейчас поедете в суд», — рассказала она.

В ходе судебного процесса Карпова заявила, что не согласна с описанием дела и не признала вину. В результате девушку и ее подругу оштрафовали.

По данным Baza, у Карповой около 300 тысяч подписчиков в соцсетях. Она занимается актерским мастерством, пением, ведет собственное шоу и продюсирует проекты.