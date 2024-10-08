В уголовном деле блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема может появиться фигурант из IT-сферы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В деле может появиться новый фигурант из IT-сегмента сотрудников Чекалиных. Сотрудничество с ним велось более двух лет. По предварительным данным, именно он имел доступ к денежным транзакциям за марафоны, которые проводили Артем и Валерия Чекалины», — рассказал источник агентства.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что сумма выведенных за рубеж средств по новому делу блогеров Чекалиных может составлять 1 млн. Средства выводились и обналичивались через ОАЭ в течение последних двух лет, отмечает агентство.

2 октября стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чекалиных. В тот же день Артема и Валерию допросили, после чего задержали на 48 часов. Кроме того, сообщалось и о задержании третьего фигуранта дела — соучредителя фирмы Артема Чекалина «Лейтик мейкап» по торговле косметикой Романа Вишняка.

4 октября Троицкий районный суд города Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. Валерия Чекалина находится под домашним арестом в съемном доме в коттеджном поселке «Миллениум» в подмосковной Истре, а ее бывший муж — в элитном поселке «Ильинка Лейнхаус» в Московской области. Артем Чекалин не признал свою вину, сообщил его адвокат Константин Третьяков.

По информации следствия, блогеры вместе с бизнес-партнером продавали через интернет фитнес-марафон «Идеальное тело». Блогеры предлагали покупателям участвовать в розыгрыше квартиры в Москве и автомобиля Audi. Для этого нужно было заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось юридическое лицо Lerchek fit abu dhabi. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов, уточняли в МВД. По предварительным данным, в результате противоправных действий за полгода за пределы России было выведено свыше 250 миллионов рублей. Сообщалось, что описываемые события относятся к периоду с сентября 2021 по февраль 2022 года.

Утверждается, что сотрудничество с ним велось более двух лет. Фигурант якобы имел доступ к денежным транзакциям за марафоны, организованные этими блогерами. Какие-либо подробности о нем не приводятся.

4 октября суд отправил Чекалиных и их делового партнера Романа Вишняка под домашний арест. Они обвиняются в выводе за рубеж средств от продажи онлайн-марафона по поддельным документам. По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022-го на счет одной из фирм в ОАЭ вывели свыше 250 млн руб. Ранее в отношении блогеров были закрыты два уголовных дела — об уклонении от уплаты налогов и об отмывании средств.